Этот способ изменит ваши привычки на кухне: как жарить без вреда

Жарка — один из самых быстрых и удобных способов приготовления еды, но, увы, не самый полезный. Однако нутрициолог Светлана Синиченко поделилась секретами, как снизить вред жареных блюд без потери вкуса.
— Используйте умеренный огонь, не перегревайте масло. Если оно начало дымить — блюдо уже потеряло часть полезных свойств.
— Добавляйте немного воды — так продукты будут больше тушиться, чем жариться.
— Используйте ароматные травы и специи, которые не только улучшают вкус, но и защищают еду от окисления.
Нутрициолог уверяет, что овощи, мясо и рыба, приготовленные на гриле или слегка обжаренные, сохраняют больше полезных веществ, чем при долгой термической обработке.
Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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