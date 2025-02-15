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Этот способ изменит ваши привычки на кухне: как жарить без вреда

1:16
Еда

Жарка — один из самых быстрых и удобных способов приготовления еды, но, увы, не самый полезный. Однако нутрициолог Светлана Синиченко поделилась секретами, как снизить вред жареных блюд без потери вкуса.

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

На каком масле лучше жарить

  • Оливковое рафинированное или кокосовое масло — лучший выбор. Они имеют высокую точку дымления (до 180°C) и не выделяют вредных веществ при нагревании.
  • Подсолнечное, соевое, кукурузное масла — наоборот, лучше избегать, так как при жарке они окисляются быстрее.

Как правильно жарить, чтобы еда была полезнее

— Используйте умеренный огонь, не перегревайте масло. Если оно начало дымить — блюдо уже потеряло часть полезных свойств.
— Добавляйте немного воды — так продукты будут больше тушиться, чем жариться.
— Используйте ароматные травы и специи, которые не только улучшают вкус, но и защищают еду от окисления.

Что сохраняет больше витаминов

Нутрициолог уверяет, что овощи, мясо и рыба, приготовленные на гриле или слегка обжаренные, сохраняют больше полезных веществ, чем при долгой термической обработке.

Уточнения

Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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