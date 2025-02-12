Вкусная запеканка с цветной капустой: идеальное блюдо для всей семьи

Запеканка из капусты — это отличное решение для обеда и ужина. Это не только вкусное, но и очень полезное блюдо.
Чаще всего хозяйки готовят запеканку из белокочанной капусты, однако из цветной получается такой же сытный, но более диетический вариант.
Для приготовления вам понадобятся сливки, молоко, полутвердый сыр, сливочное масло, куриные яйца, соль и перец.
Сначала разделите цветную капусту на соцветия и отварите их. Как только она будет готова, откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от излишков жидкости.
Пока капуста остывает, приготовьте заливку из молока, сливок, куриных яиц, сыра и специй. Не забудьте оставить немного сыра для посыпки запеканки, как советуют кулинары.
Затем смажьте форму для запекания небольшим количеством сливочного масла, выложите в нее капусту, залейте приготовленной смесью, тщательно перемешайте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте около 35 минут при температуре 190°C, и ваше вкусное блюдо будет готово.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L.
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