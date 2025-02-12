Приготовьте романтичное капрезе с клубникой на 14 февраля

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

День святого Валентина — это уникальный праздник, когда в окружении ощущается волшебство любви и тепла. Один из лучших способов продемонстрировать свои чувства — это устроить романтический ужин для своей второй половинки. Для "разогрева" подойдут блюда с клубникой — самой романтичной ягодой.

Фото: freepik by stockking клубника

Предлагаем вам интересный рецепт капрезе с клубникой. Традиционное блюдо преображается благодаря добавлению сладких ягод.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: свежие листья базилика, 200 г моцареллы, 200 г свежей клубники, бальзамический крем, оливковое масло, соль и перец по вкусу, как сообщает ohsodelicioso.com.

Нарежьте моцареллу и клубнику на тонкие ломтики. Выложите их на тарелке, чередуя с листьями базилика. Полейте оливковым маслом и бальзамическим кремом. Приправьте солью и перцем по вкусу. Ваше блюдо готово для того, чтобы удивить.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода — уроженцы тропических и тёплых умеренных областей Старого Света.

