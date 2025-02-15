Вы никогда не думали, что завтрак может быть таким сытным и простым

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

В социальных сетях набирает популярность балканский завтрак — питательный, яркий и практически не требующий готовки. Но действительно ли он полезнее привычных каш и бутербродов? Разбираемся, стоит ли следовать тренду.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai Мужчины и женщины, чтобы похудеть, должны завтракать по-разному

Что входит в балканский завтрак

Этот завтрак — это набор простых, но насыщенных вкусов:

— свежие овощи и фрукты

— варёные яйца

— сыр

— вяленое мясо

— хлеб

— масло, мёд

— соусы на основе йогурта или томлёных баклажанов

Такой набор позволяет получить белки, жиры, клетчатку и витамины, обеспечивая сытость и пользу для организма.

Чем балканский завтрак полезен

— насыщает на весь день, благодаря сочетанию белков и жиров

— поддерживает работу кишечника из-за обилия клетчатки

— содержит медленные углеводы, которые дают энергию надолго

Но есть и нюансы

Диетолог Бхарати Рамеш предупреждает, что некоторые продукты содержат слишком много соли. Это касается вяленого мяса, сыра, оливок и маринованных овощей. Переизбыток клетчатки (если переборщить с овощами, фруктами и хлебом) может вызвать вздутие живота.

Как адаптировать балканский завтрак

Чтобы сделать его более сбалансированным:

— выбирайте менее солёные продукты (вяленое мясо можно заменить консервированной рыбой)

— используйте цельнозерновой хлеб вместо пшеничного

— контролируйте порции, чтобы избежать переедания

Уточнения

Кухня народов Балканского полуострова имеет особые, специфические элементы, такие как приправы из перца, частое употребление супов. Географическое расположение Балканского полуострова обусловило наличие общих элементов между кулинарными традициями балканских стран и кухнями соседних культур. Таким образом, «балканская кухня» является скорее сборным понятием, чем отдельной кухней.



