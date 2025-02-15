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Я изменила всего одну привычку в питании — и кожа больше не сохнет

Еда

Зимой кожа особенно уязвима: сухой воздух, перепады температур и ветер делают её обезвоженной и раздражённой. Но вместо дорогих кремов и косметических процедур можно помочь коже изнутри — правильным питанием.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Жиры для защиты и питания кожи

Первое, что нужно коже зимой, — это полезные жиры, особенно омега-3. Они помогают сохранить влагу, делают кожу мягче и эластичнее. Эти жирные кислоты содержатся в:
— жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь)
— авокадо
— орехах (грецкие, миндаль)
— семенах льна и чиа

Регулярное употребление этих продуктов помогает коже лучше справляться с холодами, предотвращает появление сухости и шелушения.

Витамины, которые питают кожу

— Витамин А необходим для восстановления клеток и защиты от обветривания. Он содержится во всех оранжевых плодах — моркови, тыкве, сладком картофеле, абрикосах.
— Витамин С — сильный антиоксидант, помогающий коже оставаться упругой. Он есть в цитрусовых, болгарском перце, киви, ягодах, шиповнике.

Антиоксиданты для сияния кожи

Чтобы кожа не выглядела тусклой, стоит включить в рацион продукты с антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных холодом и сухим воздухом. Лучшими источниками антиоксидантов считаются:
— Зелёный чай
— Тёмный шоколад (не менее 70% какао)
— Ягоды (черника, малина, клюква)

Какие продукты стоит исключить

Помимо полезных продуктов, зимой важно отказаться от врагов кожи:
— сладостей и выпечки (они вызывают воспаления и ухудшают цвет лица)
— фастфуда и трансжиров (ухудшают обмен веществ и сушат кожу)
— алкоголя (он обезвоживает организм, делая кожу уязвимой к холоду)

Вода — главный секрет увлажнённой кожи

Кроме питания, важно пить больше воды, чтобы увлажнять кожу изнутри. В зимний период люди часто забывают о достаточном потреблении жидкости, а обезвоживание делает кожу сухой и склонной к раздражениям.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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