Я изменила всего одну привычку в питании — и кожа больше не сохнет

Зимой кожа особенно уязвима: сухой воздух, перепады температур и ветер делают её обезвоженной и раздражённой. Но вместо дорогих кремов и косметических процедур можно помочь коже изнутри — правильным питанием.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Жиры для защиты и питания кожи

Первое, что нужно коже зимой, — это полезные жиры, особенно омега-3. Они помогают сохранить влагу, делают кожу мягче и эластичнее. Эти жирные кислоты содержатся в:

— жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь)

— авокадо

— орехах (грецкие, миндаль)

— семенах льна и чиа

Регулярное употребление этих продуктов помогает коже лучше справляться с холодами, предотвращает появление сухости и шелушения.

Витамины, которые питают кожу

— Витамин А необходим для восстановления клеток и защиты от обветривания. Он содержится во всех оранжевых плодах — моркови, тыкве, сладком картофеле, абрикосах.

— Витамин С — сильный антиоксидант, помогающий коже оставаться упругой. Он есть в цитрусовых, болгарском перце, киви, ягодах, шиповнике.

Антиоксиданты для сияния кожи

Чтобы кожа не выглядела тусклой, стоит включить в рацион продукты с антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных холодом и сухим воздухом. Лучшими источниками антиоксидантов считаются:

— Зелёный чай

— Тёмный шоколад (не менее 70% какао)

— Ягоды (черника, малина, клюква)

Какие продукты стоит исключить

Помимо полезных продуктов, зимой важно отказаться от врагов кожи:

— сладостей и выпечки (они вызывают воспаления и ухудшают цвет лица)

— фастфуда и трансжиров (ухудшают обмен веществ и сушат кожу)

— алкоголя (он обезвоживает организм, делая кожу уязвимой к холоду)

Вода — главный секрет увлажнённой кожи

Кроме питания, важно пить больше воды, чтобы увлажнять кожу изнутри. В зимний период люди часто забывают о достаточном потреблении жидкости, а обезвоживание делает кожу сухой и склонной к раздражениям.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



