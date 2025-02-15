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Сушилка или духовка? Теперь я точно знаю, что лучше

1:36
Еда

Сухофрукты — настоящий кладезь витаминов, минералов и вкуса, доступный в любое время года. Но какой способ сушки выбрать, чтобы сохранить максимум пользы и не потратить лишнего времени? Разбираемся, что лучше — духовка или сушилка.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Сушилка: удобство и сохранение витаминов

Сушилка специально создана для дегидратации. Она обеспечивает:
— Равномерный поток воздуха, что исключает подгорание
— Точный контроль температуры, сохраняющий больше полезных веществ
— Минимум усилий, так как процесс идёт автоматически

Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить качественные сухофрукты с минимальными затратами времени.

Духовка: доступность, но больше хлопот

Если у вас нет сушилки, можно воспользоваться духовкой, но процесс потребует больше внимания. Как это сделать:

  1. Разложите нарезанные фрукты на пергамент.
  2. Разогрейте духовку до 40°C и подсушите их 1 час.
  3. Переверните заготовки, поднимите температуру до 70°C и оставьте ещё на 2,5 часа.
  4. Снова уменьшите до 40°C и досушите ещё 2,5 часа.
  5. Периодически приоткрывайте дверцу, чтобы фрукты не подгорели.

Этот способ более доступен, но требует постоянного контроля.

Что выбрать

Если важны удобство и сохранение максимального количества витаминов — выбирайте сушилку. Если же вам важнее экономия, духовка тоже подойдёт, но придётся следить за процессом.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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