Сушилка или духовка? Теперь я точно знаю, что лучше

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухофрукты — настоящий кладезь витаминов, минералов и вкуса, доступный в любое время года. Но какой способ сушки выбрать, чтобы сохранить максимум пользы и не потратить лишнего времени? Разбираемся, что лучше — духовка или сушилка.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Сушилка: удобство и сохранение витаминов

Сушилка специально создана для дегидратации. Она обеспечивает:

— Равномерный поток воздуха, что исключает подгорание

— Точный контроль температуры, сохраняющий больше полезных веществ

— Минимум усилий, так как процесс идёт автоматически

Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить качественные сухофрукты с минимальными затратами времени.

Духовка: доступность, но больше хлопот

Если у вас нет сушилки, можно воспользоваться духовкой, но процесс потребует больше внимания. Как это сделать:

Разложите нарезанные фрукты на пергамент. Разогрейте духовку до 40°C и подсушите их 1 час. Переверните заготовки, поднимите температуру до 70°C и оставьте ещё на 2,5 часа. Снова уменьшите до 40°C и досушите ещё 2,5 часа. Периодически приоткрывайте дверцу, чтобы фрукты не подгорели.

Этот способ более доступен, но требует постоянного контроля.

Что выбрать

Если важны удобство и сохранение максимального количества витаминов — выбирайте сушилку. Если же вам важнее экономия, духовка тоже подойдёт, но придётся следить за процессом.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



