Сушилка или духовка? Теперь я точно знаю, что лучше

Сухофрукты — настоящий кладезь витаминов, минералов и вкуса, доступный в любое время года. Но какой способ сушки выбрать, чтобы сохранить максимум пользы и не потратить лишнего времени? Разбираемся, что лучше — духовка или сушилка.
Сушилка специально создана для дегидратации. Она обеспечивает:
— Равномерный поток воздуха, что исключает подгорание
— Точный контроль температуры, сохраняющий больше полезных веществ
— Минимум усилий, так как процесс идёт автоматически
Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить качественные сухофрукты с минимальными затратами времени.
Если у вас нет сушилки, можно воспользоваться духовкой, но процесс потребует больше внимания. Как это сделать:
Этот способ более доступен, но требует постоянного контроля.
Если важны удобство и сохранение максимального количества витаминов — выбирайте сушилку. Если же вам важнее экономия, духовка тоже подойдёт, но придётся следить за процессом.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
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