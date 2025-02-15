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Проверяю муку перед покупкой, и блины теперь просто волшебные

1:34
Еда

Мука — главный ингредиент теста. Без неё не получится приготовить ни тонкие кружевные блинчики, ни пышные оладьи. Но далеко не каждая мука подходит для хорошего результата! Как выбрать качественный продукт, чтобы блины были воздушными и нежными?

Заливное тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Заливное тесто

Какая мука подходит для блинов

Блины можно готовить из пшеничной, ржаной, гречневой, рисовой и даже безглютеновой муки. Но важно учитывать не только сорт, но и качество самой муки.

На что обратить внимание при выборе муки

— Упаковка. Лучше выбирать муку в бумажной или картонной таре. В целлофановых пакетах продукт не дышит и может заплесневеть.
— Сроки годности. Отдавайте предпочтение муке, произведённой не более 6 месяцев назад. Если срок хранения больше года, скорее всего, в ней есть консерванты.
— Тактильный тест. Хорошая мука будет скрипеть в руках. Если мука кажется влажной, прилипает к пальцам или слишком рыхлая — она отсырела.
— Вес упаковки. Если упаковка кажется легче заявленного веса, мука могла впитать влагу, а значит, её качество уже ухудшилось.
— Запах и вкус. У свежей муки нет выраженного запаха. Если чувствуется кислый или затхлый аромат, значит, продукт испортился.

Следуя этим рекомендациям, вы всегда сможете выбрать качественную муку и радовать себя идеальными блинами!

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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