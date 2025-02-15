Этот лайфхак навсегда изменил моё отношение к бургерам

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1:11
Еда

Бургеры давно считаются вредной едой, но на самом деле их легко превратить в полезное блюдо! Всё, что нужно, — немного изменить состав, и вместо калорийного фастфуда у вас получится отличный вариант завтрака, обеда или ужина.

Фастфуд
Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фастфуд

Какие ингредиенты заменить

Чтобы бургер стал более здоровым, замените:
— Обычные булочки на цельнозерновые — они содержат больше клетчатки и меньше быстрых углеводов.
— Говяжью котлету на куриную грудку или индейку — так вы снизите количество насыщенных жиров.
— Калорийные соусы на лёгкие заправки — например, смесь кетчупа и горчицы без майонеза.
— Добавьте больше овощей — это не только снизит калорийность, но и сделает бургер полезнее.

Ещё более лёгкий вариант

Диетолог и нутрициолог София Кованова предложила ещё более здоровую версию. В интервью "Аргументы и факты" она советует:
— Заменить булочки листьями салата — так бургер станет низкоуглеводным.
— Убрать сыр — он содержит насыщенные жиры.
— Добавить двойную порцию овощей — клетчатка поможет дольше оставаться сытым.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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