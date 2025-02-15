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Теперь мои салаты с авокадо всегда идеальные: а всё благодаря этому методу

1:19
Еда

Не всегда удаётся купить мягкое и спелое авокадо, но это не повод расстраиваться! Даже самый твёрдый плод можно легко довести до нужного состояния в домашних условиях. Всё, что вам понадобится, — один простой продукт, который есть на каждой кухне.

Авокадо
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Почему сахар ускоряет созревание авокадо

Один из самых эффективных способов — это сахарный метод. Достаточно взять вымытое авокадо, поместить его в контейнер и полностью засыпать сахаром. Уже через пару дней плод станет мягким и готовым к употреблению.

Эксперты объясняют, что сахар абсорбирует влагу из авокадо, ускоряя его созревание. Кроме того, он активизирует ферменты, которые естественным образом делают фрукты и овощи мягче.

Другие способы ускорить созревание авокадо

Яблоки и бананы. Достаточно положить авокадо рядом с этими фруктами, и выделяемый ими газ этилен ускорит процесс созревания.
Просто подождать. Если у вас есть время, оставьте авокадо при комнатной температуре на 2-3 дня, и оно дойдёт до нужной мягкости.
Пакет и бумага. Оберните плод в бумагу или положите в бумажный пакет — это тоже ускорит процесс.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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