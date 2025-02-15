Зачем покупать магний в аптеке, если он есть в этом доступном продукте

Магний — ключевой элемент для здоровья нервной системы. Он помогает снизить уровень стресса, расслабляет мышцы и улучшает качество сна. Недостаток этого минерала может приводить к раздражительности, тревожности и даже проблемам с засыпанием. Можно, конечно, покупать аптечные добавки, но есть более простой и доступный способ восполнить магний в организме.
Оказывается, суточную норму магния можно получить из обычных пшеничных отрубей! В программе "О самом главном" доктор Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказали, что всего 100 граммов этого продукта содержат более 100% необходимого количества магния.
Помимо магния, пшеничные отруби богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. А это, как известно, напрямую влияет на настроение и эмоциональное состояние. Кроме того, сейчас в продаже есть отруби с разными добавками, так что их можно легко вписать в любой рацион.
Специалисты советуют добавлять отруби в кефир — так они усваиваются лучше всего. Можно также приготовить из них полезные "чипсы" с солью и перцем чили — вкусный и здоровый перекус, который принесёт максимум пользы.
О́труби — твёрдая оболочка зерна. Побочный продукт мукомольного производства. Не следует путать с мякиной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?