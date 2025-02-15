Зачем покупать магний в аптеке, если он есть в этом доступном продукте

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Магний — ключевой элемент для здоровья нервной системы. Он помогает снизить уровень стресса, расслабляет мышцы и улучшает качество сна. Недостаток этого минерала может приводить к раздражительности, тревожности и даже проблемам с засыпанием. Можно, конечно, покупать аптечные добавки, но есть более простой и доступный способ восполнить магний в организме.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овсяные отруби

Простой продукт с огромной пользой

Оказывается, суточную норму магния можно получить из обычных пшеничных отрубей! В программе "О самом главном" доктор Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказали, что всего 100 граммов этого продукта содержат более 100% необходимого количества магния.

Дополнительные плюсы отрубей

Помимо магния, пшеничные отруби богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. А это, как известно, напрямую влияет на настроение и эмоциональное состояние. Кроме того, сейчас в продаже есть отруби с разными добавками, так что их можно легко вписать в любой рацион.

Как правильно употреблять отруби

Специалисты советуют добавлять отруби в кефир — так они усваиваются лучше всего. Можно также приготовить из них полезные "чипсы" с солью и перцем чили — вкусный и здоровый перекус, который принесёт максимум пользы.

Уточнения

О́труби — твёрдая оболочка зерна. Побочный продукт мукомольного производства. Не следует путать с мякиной.



