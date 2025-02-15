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Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

2:11
Еда

Подсолнечное масло — один из самых востребованных продуктов на кухне. Мы используем его для жарки, заправки салатов и приготовления множества блюд. Но если хранить масло неправильно, оно быстро теряет вкус, аромат и полезные свойства. Как продлить его свежесть? Давайте разберёмся.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Выбор правильной тары

Одно из главных условий сохранения масла — подходящая упаковка. Лучше всего хранить его в бутылках из тёмного стекла или нержавеющей стали. Эти материалы защищают масло от воздействия света, который ускоряет процесс окисления и делает его горьким. Если масло куплено в пластиковой бутылке, его следует держать подальше от источников тепла и солнечного света.

Идеальная температура хранения

Температурный режим также играет ключевую роль. Оптимальный диапазон — от 5 до 20 °C. Важно помнить, что в холодильнике масло может загустеть и потерять часть своих полезных свойств, поэтому лучше хранить его в кухонном шкафу или кладовке.

Свет — главный враг масла

Воздействие солнечных лучей разрушает структуру жиров, что приводит к ухудшению вкуса и появлению неприятного запаха. Именно поэтому бутылку с маслом лучше держать в тёмном месте, вдали от окон и ламп.

Срок хранения: когда пора выбрасывать масло

Срок годности не вскрытой бутылки составляет около 12 месяцев. Однако после открытия его рекомендуется использовать в течение 3-6 месяцев, пока масло сохраняет все свои полезные свойства.

Как понять, что масло испортилось

Даже если вы соблюдаете все правила, важно регулярно проверять качество масла. Вот основные признаки, что оно стало непригодным к употреблению:

— Появилась мутность или осадок
— Изменился запах — стал прогорклым
— Вкус масла стал горьким

Если вы заметили эти изменения, использовать масло в пищу не стоит. Лучше вовремя заменить его, чтобы не испортить вкус блюд и не навредить здоровью.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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