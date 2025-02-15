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Отказ от соли может сильно испортить здоровье — пожалеете, что не знали этого раньше

1:22
Еда

Эксперты постоянно призывают ограничить потребление соли, но полное исключение этой добавки из рациона может обернуться неприятными последствиями. Химик, кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова объяснила, что соль — важный источник натрия, который необходим для поддержания водного баланса в организме.

соль
Фото: pxhere
соль

При дефиците натрия организм начинает удерживать его из любой пищи и жидкости, что приводит к задержке воды и, как следствие, к отёкам. То есть отказ от соли может не улучшить здоровье, а, наоборот, спровоцировать новые проблемы.

Оптимальная норма соли в день

По словам специалиста, взрослому человеку рекомендуется потреблять до 5 граммов соли в сутки — это примерно одна чайная ложка. Важно учитывать не только соль, которую мы добавляем в пищу сами, но и так называемую скрытую соль, которая содержится в колбасах, сырах, консервах и других продуктах.

Чем опасен избыток соли

Однако злоупотреблять солью тоже нельзя. Избыточное потребление натрия увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других проблем со здоровьем. Поэтому баланс — ключевой фактор: важно не исключать соль полностью, но и не превышать рекомендованную норму.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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