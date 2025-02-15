Отказ от соли может сильно испортить здоровье — пожалеете, что не знали этого раньше

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты постоянно призывают ограничить потребление соли, но полное исключение этой добавки из рациона может обернуться неприятными последствиями. Химик, кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова объяснила, что соль — важный источник натрия, который необходим для поддержания водного баланса в организме.

Фото: pxhere соль

При дефиците натрия организм начинает удерживать его из любой пищи и жидкости, что приводит к задержке воды и, как следствие, к отёкам. То есть отказ от соли может не улучшить здоровье, а, наоборот, спровоцировать новые проблемы.

Оптимальная норма соли в день

По словам специалиста, взрослому человеку рекомендуется потреблять до 5 граммов соли в сутки — это примерно одна чайная ложка. Важно учитывать не только соль, которую мы добавляем в пищу сами, но и так называемую скрытую соль, которая содержится в колбасах, сырах, консервах и других продуктах.

Чем опасен избыток соли

Однако злоупотреблять солью тоже нельзя. Избыточное потребление натрия увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других проблем со здоровьем. Поэтому баланс — ключевой фактор: важно не исключать соль полностью, но и не превышать рекомендованную норму.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.

