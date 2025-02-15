Настоящий или фальшивый? Простой способ определить качественный творог

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — один из самых популярных продуктов в рационе россиян. Однако далеко не каждый вариант на полках магазинов соответствует стандартам качества. Как не нарваться на подделку и выбрать действительно полезный продукт?

Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Первое правило — обращаем внимание на ГОСТ

Перед покупкой творога любого процента жирности важно убедиться, что он изготовлен по государственным стандартам. ГОСТ указан на упаковке рядом с составом и техническими условиями. Диетолог Роман Пристанский рекомендует выбирать творог, произведенный по ГОСТу 2011 или 2013 года.

"Эти стандарты считаются наиболее строгими и гарантируют натуральность состава", — подчеркивает эксперт.

Состав — меньше компонентов, больше пользы

Настоящий творог должен содержать только молоко и закваску. Это главный признак качественного кисломолочного продукта. Причем молоко в составе должно стоять на первом месте. Если же в списке ингредиентов встречаются растительные жиры, стабилизаторы или другие добавки, от покупки лучше отказаться.

Чем опасны подделки

Некоторые производители используют дешевое сырье и заменители, чтобы снизить себестоимость товара. В результате вместо натурального творога можно получить продукт с консервантами, загустителями и пальмовым маслом. Такой "творожный продукт" не только бесполезен, но и может нанести вред организму, особенно людям с чувствительным пищеварением.

Дополнительные советы по выбору

— Избегайте творога с длинным сроком хранения. Натуральный продукт хранится не дольше 5-7 дней.

— Оценивайте консистенцию: качественный творог должен быть однородным, без комков и лишней влаги.

— Обращайте внимание на цвет — он должен быть белым или слегка кремовым, но не ярко-желтым.

Выбирая творог правильно, вы не только получите полезный продукт, но и защитите себя от низкокачественных подделок.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



