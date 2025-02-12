Гуакамоле как в Мексике: попробуйте этот рецепт

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот яркий, насыщенный вкусами соус — настоящая визитная карточка мексиканской кухни. Его история уходит корнями во времена ацтеков, а популярность не угасает и по сей день. Гуакамоле можно подавать с чем угодно — от традиционных начос и тако до тостов и даже макарон.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ гуакамоле

Классический рецепт

Основу гуакамоле составляет спелый авокадо, который размягчается до пюреобразного состояния. К нему добавляют сок лайма или лимона и щепотку соли — это базовая формула. Однако для более насыщенного вкуса в соус часто кладут нарезанные кубиками помидоры, лук, чеснок, специи и пряности: паприку, перец, кориандр.

Секрет вкуса

Кислинка цитрусового сока не только освежает вкус, но и предотвращает потемнение авокадо. Это делает соус не только вкусным, но и красивым. Поэтому, если хотите, чтобы ваша закуска выглядела аппетитно дольше — не забывайте про лайм!

Полезные свойства

Гуакамоле — это не только гастрономическое удовольствие, но и польза для организма. Авокадо считается суперфудом: он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Добавляя в рацион этот соус, вы дарите своему организму заряд здоровья и энергии!

Ингредиенты для приготовления:

Авокадо (лучше сорта Хаас) — 2 шт.

Лайм — 0,5 шт.

Лук красный — 0,5 шт.

Помидор (сочный) — 1 шт.

Сладкий перец — 1\4 шт.

Соль, молотый перец чили — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Петрушка или кинза — по вкусу

Как приготовить гуакамоле:

Лук мелко нарезать, сбрызнуть соком лайма и оставить на 10 минут. Зелень промыть, обсушить и измельчить. Нарезать кубиками помидор и сладкий перец. Размять мякоть авокадо вилкой. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и перемешать. Полить оливковым маслом и подавать к столу.

Гуакамоле — это не просто соус. Это настроение, атмосфера и частичка мексиканской культуры, которую можно легко перенести в свою кухню. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым вкусным моментом!

Уточнения

Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.

