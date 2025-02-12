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Гуакамоле как в Мексике: попробуйте этот рецепт

2:29
Еда

Этот яркий, насыщенный вкусами соус — настоящая визитная карточка мексиканской кухни. Его история уходит корнями во времена ацтеков, а популярность не угасает и по сей день. Гуакамоле можно подавать с чем угодно — от традиционных начос и тако до тостов и даже макарон.

гуакамоле
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
гуакамоле

Классический рецепт

Основу гуакамоле составляет спелый авокадо, который размягчается до пюреобразного состояния. К нему добавляют сок лайма или лимона и щепотку соли — это базовая формула. Однако для более насыщенного вкуса в соус часто кладут нарезанные кубиками помидоры, лук, чеснок, специи и пряности: паприку, перец, кориандр.

Секрет вкуса

Кислинка цитрусового сока не только освежает вкус, но и предотвращает потемнение авокадо. Это делает соус не только вкусным, но и красивым. Поэтому, если хотите, чтобы ваша закуска выглядела аппетитно дольше — не забывайте про лайм!

Полезные свойства

Гуакамоле — это не только гастрономическое удовольствие, но и польза для организма. Авокадо считается суперфудом: он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Добавляя в рацион этот соус, вы дарите своему организму заряд здоровья и энергии!

Ингредиенты для приготовления:

  • Авокадо (лучше сорта Хаас) — 2 шт.
  • Лайм — 0,5 шт.
  • Лук красный — 0,5 шт.
  • Помидор (сочный) — 1 шт.
  • Сладкий перец — 1\4 шт.
  • Соль, молотый перец чили — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Петрушка или кинза — по вкусу

Как приготовить гуакамоле:

  1. Лук мелко нарезать, сбрызнуть соком лайма и оставить на 10 минут.
  2. Зелень промыть, обсушить и измельчить.
  3. Нарезать кубиками помидор и сладкий перец.
  4. Размять мякоть авокадо вилкой.
  5. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и перемешать.
  6. Полить оливковым маслом и подавать к столу.

Гуакамоле — это не просто соус. Это настроение, атмосфера и частичка мексиканской культуры, которую можно легко перенести в свою кухню. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым вкусным моментом!

Уточнения

Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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