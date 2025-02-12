Этот яркий, насыщенный вкусами соус — настоящая визитная карточка мексиканской кухни. Его история уходит корнями во времена ацтеков, а популярность не угасает и по сей день. Гуакамоле можно подавать с чем угодно — от традиционных начос и тако до тостов и даже макарон.
Основу гуакамоле составляет спелый авокадо, который размягчается до пюреобразного состояния. К нему добавляют сок лайма или лимона и щепотку соли — это базовая формула. Однако для более насыщенного вкуса в соус часто кладут нарезанные кубиками помидоры, лук, чеснок, специи и пряности: паприку, перец, кориандр.
Кислинка цитрусового сока не только освежает вкус, но и предотвращает потемнение авокадо. Это делает соус не только вкусным, но и красивым. Поэтому, если хотите, чтобы ваша закуска выглядела аппетитно дольше — не забывайте про лайм!
Гуакамоле — это не только гастрономическое удовольствие, но и польза для организма. Авокадо считается суперфудом: он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Добавляя в рацион этот соус, вы дарите своему организму заряд здоровья и энергии!
Гуакамоле — это не просто соус. Это настроение, атмосфера и частичка мексиканской культуры, которую можно легко перенести в свою кухню. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым вкусным моментом!
Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.