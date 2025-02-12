Блины, которые объединяют поколения — этот рецепт точно захочется передать дальше

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой же праздник Масленицы без ароматных блинов? Если хотите удивить близких оригинальным вариантом, попробуйте приготовить блины с маковой начинкой. Это не только вкусно, но и невероятно нежно! А с добавлением меда, орехов или фруктов маковая масса приобретает еще более насыщенный вкус.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Мак

Рецепт блинов с маком

Приготовить тесто для блинов можно на молоке, кипятке или даже минералке. Всё зависит от ваших предпочтений и доступных продуктов.

Ингредиенты:

Для теста:

250-300 г муки

250-300 мл молока

2 яйца

80 г сахара

5 г соли

3 ст. л. растительного масла

Для начинки:

1 стакан мака

2 ст. л. меда или сахара

50 мл молока или сливок

Пошаговый процесс приготовления

Подготовьте мак. Залейте его кипятком и оставьте под крышкой на ночь. Если у вас уже готовая маковая начинка, этот этап можно пропустить. Приготовьте начинку. Смешайте мак с медом (или сахаром) и добавьте молоко (или сливки). Должна получиться густая, ароматная масса. Сделайте тесто. Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут. Жарьте блины. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Влейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по сковороде. Когда блин подрумянится, переверните на другую сторону. Формируйте блины. Готовые блины смажьте маковой начинкой и сверните удобным способом: рулетом, конвертом или треугольником. Подавайте. Блины отлично сочетаются со сметаной, медом и свежими ягодами. Наслаждайтесь!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

