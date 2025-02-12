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Блины, которые объединяют поколения — этот рецепт точно захочется передать дальше

2:07
Еда

Какой же праздник Масленицы без ароматных блинов? Если хотите удивить близких оригинальным вариантом, попробуйте приготовить блины с маковой начинкой. Это не только вкусно, но и невероятно нежно! А с добавлением меда, орехов или фруктов маковая масса приобретает еще более насыщенный вкус.

Мак
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Мак

Рецепт блинов с маком

Приготовить тесто для блинов можно на молоке, кипятке или даже минералке. Всё зависит от ваших предпочтений и доступных продуктов.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250-300 г муки
  • 250-300 мл молока
  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 5 г соли
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Для начинки:
  • 1 стакан мака
  • 2 ст. л. меда или сахара
  • 50 мл молока или сливок

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовьте мак. Залейте его кипятком и оставьте под крышкой на ночь. Если у вас уже готовая маковая начинка, этот этап можно пропустить.
  2. Приготовьте начинку. Смешайте мак с медом (или сахаром) и добавьте молоко (или сливки). Должна получиться густая, ароматная масса.
  3. Сделайте тесто. Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут.
  4. Жарьте блины. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Влейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по сковороде. Когда блин подрумянится, переверните на другую сторону.
  5. Формируйте блины. Готовые блины смажьте маковой начинкой и сверните удобным способом: рулетом, конвертом или треугольником.
  6. Подавайте. Блины отлично сочетаются со сметаной, медом и свежими ягодами. Наслаждайтесь!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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