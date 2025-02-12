Блины, которые объединяют поколения — этот рецепт точно захочется передать дальше

Какой же праздник Масленицы без ароматных блинов? Если хотите удивить близких оригинальным вариантом, попробуйте приготовить блины с маковой начинкой. Это не только вкусно, но и невероятно нежно! А с добавлением меда, орехов или фруктов маковая масса приобретает еще более насыщенный вкус.
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Мак
Рецепт блинов с маком
Приготовить тесто для блинов можно на молоке, кипятке или даже минералке. Всё зависит от ваших предпочтений и доступных продуктов.
Ингредиенты:
Для теста:
250-300 г муки
250-300 мл молока
2 яйца
80 г сахара
5 г соли
3 ст. л. растительного масла
Для начинки:
1 стакан мака
2 ст. л. меда или сахара
50 мл молока или сливок
Пошаговый процесс приготовления
Подготовьте мак. Залейте его кипятком и оставьте под крышкой на ночь. Если у вас уже готовая маковая начинка, этот этап можно пропустить.
Приготовьте начинку. Смешайте мак с медом (или сахаром) и добавьте молоко (или сливки). Должна получиться густая, ароматная масса.
Сделайте тесто. Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут.
Жарьте блины. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Влейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по сковороде. Когда блин подрумянится, переверните на другую сторону.
Формируйте блины. Готовые блины смажьте маковой начинкой и сверните удобным способом: рулетом, конвертом или треугольником.
Подавайте. Блины отлично сочетаются со сметаной, медом и свежими ягодами. Наслаждайтесь!
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.