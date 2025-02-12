Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления

Креветки — универсальный морепродукт. Их можно варить, жарить, использовать в салатах, супах и даже коктейлях. Но не всегда удается приготовить их так, чтобы они были нежными и ароматными. Чаще всего ошибка — слишком долгая варка, из-за которой креветки становятся резиновыми. Разберемся, как правильно их готовить.
Готовность определяйте по цвету панциря — он должен стать насыщенно-розовым.
После варки креветки можно подавать сразу или использовать для приготовления других блюд. Главное — не передерживать их в кипятке, чтобы сохранить сочность и нежность.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.