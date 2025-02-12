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Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления

1:43
Еда

Креветки — универсальный морепродукт. Их можно варить, жарить, использовать в салатах, супах и даже коктейлях. Но не всегда удается приготовить их так, чтобы они были нежными и ароматными. Чаще всего ошибка — слишком долгая варка, из-за которой креветки становятся резиновыми. Разберемся, как правильно их готовить.

Креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Креветки

Как варить замороженные креветки

Вам понадобятся:

  • пачка замороженных креветок
  • соль
  • специи по вкусу (лавровый лист, перец горошком, чеснок, лимон)

Пошаговый процесс:

  1. Доведите воду до кипения. Креветки предварительно размораживать не нужно.
  2. Опустите их в кипяток и варите 3-4 минуты.
  3. Добавьте соль и специи по вкусу.
  4. Достаньте шумовкой, дайте воде стечь.
  5. Очистите панцири, при желании сбрызните лимонным соком и подавайте.

Как варить свежие креветки

Что нужно:

  • свежие креветки
  • соль
  • специи

Инструкция:

  1. Промойте креветки под проточной водой.
  2. Налейте в кастрюлю воды в 2-3 раза больше объема креветок, доведите до кипения.
  3. Добавьте соль и специи.
  4. Опустите креветки в кипяток и варите от 3 до 7 минут в зависимости от размера:
  • мелкие черноморские — 3 минуты,
  • королевские и тигровые — 7-8 минут.

Готовность определяйте по цвету панциря — он должен стать насыщенно-розовым.
После варки креветки можно подавать сразу или использовать для приготовления других блюд. Главное — не передерживать их в кипятке, чтобы сохранить сочность и нежность.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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