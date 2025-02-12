Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки — универсальный морепродукт. Их можно варить, жарить, использовать в салатах, супах и даже коктейлях. Но не всегда удается приготовить их так, чтобы они были нежными и ароматными. Чаще всего ошибка — слишком долгая варка, из-за которой креветки становятся резиновыми. Разберемся, как правильно их готовить.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Креветки

Как варить замороженные креветки

Вам понадобятся:

пачка замороженных креветок

соль

специи по вкусу (лавровый лист, перец горошком, чеснок, лимон)

Пошаговый процесс:

Доведите воду до кипения. Креветки предварительно размораживать не нужно. Опустите их в кипяток и варите 3-4 минуты. Добавьте соль и специи по вкусу. Достаньте шумовкой, дайте воде стечь. Очистите панцири, при желании сбрызните лимонным соком и подавайте.

Как варить свежие креветки

Что нужно:

свежие креветки

соль

специи

Инструкция:

Промойте креветки под проточной водой. Налейте в кастрюлю воды в 2-3 раза больше объема креветок, доведите до кипения. Добавьте соль и специи. Опустите креветки в кипяток и варите от 3 до 7 минут в зависимости от размера:

мелкие черноморские — 3 минуты,

— 3 минуты, королевские и тигровые — 7-8 минут.

Готовность определяйте по цвету панциря — он должен стать насыщенно-розовым.

После варки креветки можно подавать сразу или использовать для приготовления других блюд. Главное — не передерживать их в кипятке, чтобы сохранить сочность и нежность.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

