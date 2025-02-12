Простой, как в детстве, но с секретом: куриный суп, который хочется есть снова и снова

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше тарелки горячего куриного супа в холодный день? Это не только вкусное, но и полезное первое блюдо, которое согревает, восстанавливает силы и поддерживает иммунитет. Такой суп незаменим в период болезни и помогает нормализовать пищеварение.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Как приготовить куриный суп с вермишелью

Главный секрет вкусного супа — правильный выбор ингредиентов. Вермишель лучше брать из твердых сортов пшеницы: она содержит больше клетчатки и медленных углеводов, благодаря чему не теряет форму и не разваривается.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Вермишель из твердых сортов пшеницы — 100 г

Лавровый лист — 1 шт.

Черный перец горошком — 4 шт.

Соль — по вкусу

Зелень — для украшения

Пошаговый рецепт

Промойте куриное филе, положите его в кастрюлю с 2 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пенку, чтобы бульон был прозрачным. Добавьте очищенную морковь (целиком), разрезанную на две части луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите на среднем огне около 50 минут. Достаньте мясо, процедите бульон, перелив его в чистую кастрюлю, доведите до кипения. Лук удалите, а морковь и курицу нарежьте небольшими кусочками. В кипящий бульон добавьте вермишель и варите 5-7 минут (ориентируйтесь на рекомендации производителя). Верните в кастрюлю нарезанное куриное филе и морковь, посолите по вкусу. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью.

Советы для идеального вкуса

Хотите придать супу насыщенный аромат? Перед варкой слегка обжарьте куриное филе на сухой сковороде.

Для более глубокого вкуса используйте не только филе, но и другие части курицы.

Любите сытные супы? Добавьте несколько картофелин, нарезанных кубиками, за 15 минут до окончания варки.

Простые ингредиенты и легкость приготовления делают этот суп настоящей находкой для семейных обедов. Попробуйте приготовить — и он станет вашим любимым! Приятного аппетита!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

