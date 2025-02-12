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Простой, как в детстве, но с секретом: куриный суп, который хочется есть снова и снова

2:24
Еда

Что может быть лучше тарелки горячего куриного супа в холодный день? Это не только вкусное, но и полезное первое блюдо, которое согревает, восстанавливает силы и поддерживает иммунитет. Такой суп незаменим в период болезни и помогает нормализовать пищеварение.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Как приготовить куриный суп с вермишелью

Главный секрет вкусного супа — правильный выбор ингредиентов. Вермишель лучше брать из твердых сортов пшеницы: она содержит больше клетчатки и медленных углеводов, благодаря чему не теряет форму и не разваривается.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Вермишель из твердых сортов пшеницы — 100 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Черный перец горошком — 4 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Пошаговый рецепт

  1. Промойте куриное филе, положите его в кастрюлю с 2 литрами холодной воды.
  2. Доведите до кипения, снимите пенку, чтобы бульон был прозрачным.
  3. Добавьте очищенную морковь (целиком), разрезанную на две части луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль.
  4. Варите на среднем огне около 50 минут.
  5. Достаньте мясо, процедите бульон, перелив его в чистую кастрюлю, доведите до кипения.
  6. Лук удалите, а морковь и курицу нарежьте небольшими кусочками.
  7. В кипящий бульон добавьте вермишель и варите 5-7 минут (ориентируйтесь на рекомендации производителя).
  8. Верните в кастрюлю нарезанное куриное филе и морковь, посолите по вкусу.
  9. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью.

Советы для идеального вкуса

  • Хотите придать супу насыщенный аромат? Перед варкой слегка обжарьте куриное филе на сухой сковороде.
  • Для более глубокого вкуса используйте не только филе, но и другие части курицы.
  • Любите сытные супы? Добавьте несколько картофелин, нарезанных кубиками, за 15 минут до окончания варки.
  • Простые ингредиенты и легкость приготовления делают этот суп настоящей находкой для семейных обедов. Попробуйте приготовить — и он станет вашим любимым! Приятного аппетита!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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