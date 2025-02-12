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Домашние пряники на 14 февраля: вкусный подарок с любовью

1:54
Еда

День святого Валентина — идеальный повод выразить свои чувства особым способом. Вместо стандартных подарков попробуйте приготовить романтические пряники! Домашняя выпечка — это не только вкусный, но и душевный сюрприз, который запомнится надолго.

Рецепт романтических пряников

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • маргарин или сливочное масло — 300 г
  • сахар — 150 г
  • молотый имбирь — 1 ч. л.
  • яичные желтки — 3 шт.
  • ванильный сахар — 8 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Пошаговое приготовление:

  1. В глубокой миске растираем размягченное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  2. Добавляем молотый имбирь, затем частями вводим просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто.
  3. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 20 минут.
  4. Раскатываем охлажденное тесто между двумя листами пергамента до толщины 3-4 мм.
  5. Вырезаем пряники с помощью формочек. Идеально подойдут сердечки, но можно экспериментировать с другими формами.
  6. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом (смазывать не нужно!).
  7. Выпекаем в разогретой до 170 °C духовке около 20 минут. Время может варьироваться в зависимости от размера изделий.
  8. Готовые пряники остужаем и украшаем глазурью, шоколадом или надписями.

Секрет идеального подарка

Чтобы ваш сладкий презент выглядел еще более эффектно, уложите пряники в красивую коробку или праздничный пакет. Дополните их романтической запиской или теплым признанием — такой подарок точно растопит сердце получателя!

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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