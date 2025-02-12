Домашние пряники на 14 февраля: вкусный подарок с любовью

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

День святого Валентина — идеальный повод выразить свои чувства особым способом. Вместо стандартных подарков попробуйте приготовить романтические пряники! Домашняя выпечка — это не только вкусный, но и душевный сюрприз, который запомнится надолго.

Рецепт романтических пряников

Ингредиенты:

мука — 400 г

маргарин или сливочное масло — 300 г

сахар — 150 г

молотый имбирь — 1 ч. л.

яичные желтки — 3 шт.

ванильный сахар — 8 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

Пошаговое приготовление:

В глубокой миске растираем размягченное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем молотый имбирь, затем частями вводим просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 20 минут. Раскатываем охлажденное тесто между двумя листами пергамента до толщины 3-4 мм. Вырезаем пряники с помощью формочек. Идеально подойдут сердечки, но можно экспериментировать с другими формами. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом (смазывать не нужно!). Выпекаем в разогретой до 170 °C духовке около 20 минут. Время может варьироваться в зависимости от размера изделий. Готовые пряники остужаем и украшаем глазурью, шоколадом или надписями.

Секрет идеального подарка

Чтобы ваш сладкий презент выглядел еще более эффектно, уложите пряники в красивую коробку или праздничный пакет. Дополните их романтической запиской или теплым признанием — такой подарок точно растопит сердце получателя!

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

