Как испанский десерт покорил мир: знаменитый баскский чизкейк

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Этот десерт покорил весь мир своей уникальной текстурой и ароматной зажаренной корочкой. Баскский чизкейк — это не просто сладкое угощение, а настоящее гастрономическое искусство, пришедшее из Испании.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ чизкейк

История десерта

Рецепт появился в 1990-х годах в Стране Басков, а его автором стал талантливый шеф-повар Сантьяго Ривера. В поисках нового вкуса он создал необычный чизкейк без классического песочного основания, но с насыщенной кремовой начинкой и карамельной корочкой. Благодаря высокой температуре выпекания чизкейк получил свой характерный "обожженный" вид и стал известен как San Sebastian Cheesecake.

В чем секрет выпекания

Главная особенность этого десерта — запекание при высокой температуре в короткие сроки. Такой метод позволяет создать хрустящую карамелизированную корку, в то время как середина остается невероятно нежной.

Основные нюансы:

Температура духовки — 240-260 градусов.

Пергаментная бумага должна выступать за края формы, чтобы десерт не вытек.

Проверять готовность зубочисткой не нужно — чизкейк остается слегка жидковатым внутри.

Идеальный рецепт баскского чизкейка

Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и непревзойденный вкус.

Ингредиенты:

5 яиц

675 г крем-сыра

425 г жирных сливок

155 г сахара

30 г кукурузного крахмала

1 ст. л. ванильного экстракта

Несколько капель сока лимона или лайма

Щепотка ванилина

1 ч. л. цедры лимона (по желанию)

Как готовить:

Разогрейте духовку до 240-260 градусов.

Смешайте крем-сыр с кукурузным крахмалом.

По одному введите яйца, затем добавьте сливки, сахар и ванилин.

Добавьте ванильный экстракт и сок лимона.

Форму застелите пергаментом, чтобы его края выступали выше бортиков.

Вылейте массу в форму и выпекайте 25 минут. Верх должен стать темно-коричневым, местами даже черным.

Оставьте чизкейк остывать при комнатной температуре 5 часов, затем уберите в холодильник еще на 2 часа.

Подача

Этот десерт идеально сочетается с кофе, чаем или молоком. Кремовая текстура и легкая карамельная горчинка делают вкус по-настоящему изысканным.

Приготовьте баскский чизкейк и удивите близких настоящим кулинарным шедевром!

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

