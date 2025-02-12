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Как испанский десерт покорил мир: знаменитый баскский чизкейк

2:47
Еда

Этот десерт покорил весь мир своей уникальной текстурой и ароматной зажаренной корочкой. Баскский чизкейк — это не просто сладкое угощение, а настоящее гастрономическое искусство, пришедшее из Испании.

чизкейк
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
чизкейк

История десерта

Рецепт появился в 1990-х годах в Стране Басков, а его автором стал талантливый шеф-повар Сантьяго Ривера. В поисках нового вкуса он создал необычный чизкейк без классического песочного основания, но с насыщенной кремовой начинкой и карамельной корочкой. Благодаря высокой температуре выпекания чизкейк получил свой характерный "обожженный" вид и стал известен как San Sebastian Cheesecake.

В чем секрет выпекания

Главная особенность этого десерта — запекание при высокой температуре в короткие сроки. Такой метод позволяет создать хрустящую карамелизированную корку, в то время как середина остается невероятно нежной.

Основные нюансы:

  • Температура духовки — 240-260 градусов.
  • Пергаментная бумага должна выступать за края формы, чтобы десерт не вытек.
  • Проверять готовность зубочисткой не нужно — чизкейк остается слегка жидковатым внутри.

Идеальный рецепт баскского чизкейка

Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и непревзойденный вкус.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 675 г крем-сыра
  • 425 г жирных сливок
  • 155 г сахара
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 1 ст. л. ванильного экстракта
  • Несколько капель сока лимона или лайма
  • Щепотка ванилина
  • 1 ч. л. цедры лимона (по желанию)

Как готовить:

  • Разогрейте духовку до 240-260 градусов.
  • Смешайте крем-сыр с кукурузным крахмалом.
  • По одному введите яйца, затем добавьте сливки, сахар и ванилин.
  • Добавьте ванильный экстракт и сок лимона.
  • Форму застелите пергаментом, чтобы его края выступали выше бортиков.
  • Вылейте массу в форму и выпекайте 25 минут. Верх должен стать темно-коричневым, местами даже черным.
  • Оставьте чизкейк остывать при комнатной температуре 5 часов, затем уберите в холодильник еще на 2 часа.

Подача

Этот десерт идеально сочетается с кофе, чаем или молоком. Кремовая текстура и легкая карамельная горчинка делают вкус по-настоящему изысканным.

Приготовьте баскский чизкейк и удивите близких настоящим кулинарным шедевром!

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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