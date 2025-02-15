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Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их

Еда

Грибы не только придают блюдам особый вкус, но и обладают целым рядом полезных свойств. Они могут снижать уровень холестерина, нормализовать уровень сахара в крови и даже укреплять иммунитет. Однако, чтобы получить максимум пользы и избежать неприятностей, важно правильно выбирать грибы.

Грибы
Фото: Pexels by StockSnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибы

Чем полезны грибы

Снижают холестерин. Входящий в их состав фунгин помогает регулировать уровень липидов в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Помогают усваивать кальций. Грибы являются одним из немногих природных источников витамина D, который необходим для здоровья костей.
Поддерживают иммунитет. В 10 грибах содержится дневная норма витамина C, а он, как известно, защищает организм от инфекций.
Стабилизируют уровень сахара в крови. Грибы полезны людям, следящим за гликемическим индексом и состоянием обмена веществ.

Какие грибы полезнее

Эксперты советуют отдавать предпочтение лесным грибам. В них больше витаминов и минералов, чем в выращенных в искусственных условиях. Однако важно собирать их в экологически чистых местах, чтобы избежать риска накопления токсинов.

Включение грибов в рацион поможет укрепить кости, повысить иммунитет и даже снизить вероятность развития некоторых заболеваний. Главное — правильно выбирать и готовить этот продукт.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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