Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их

Грибы не только придают блюдам особый вкус, но и обладают целым рядом полезных свойств. Они могут снижать уровень холестерина, нормализовать уровень сахара в крови и даже укреплять иммунитет. Однако, чтобы получить максимум пользы и избежать неприятностей, важно правильно выбирать грибы.

Фото: Pexels by StockSnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибы

Чем полезны грибы

— Снижают холестерин. Входящий в их состав фунгин помогает регулировать уровень липидов в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Помогают усваивать кальций. Грибы являются одним из немногих природных источников витамина D, который необходим для здоровья костей.

— Поддерживают иммунитет. В 10 грибах содержится дневная норма витамина C, а он, как известно, защищает организм от инфекций.

— Стабилизируют уровень сахара в крови. Грибы полезны людям, следящим за гликемическим индексом и состоянием обмена веществ.

Какие грибы полезнее

Эксперты советуют отдавать предпочтение лесным грибам. В них больше витаминов и минералов, чем в выращенных в искусственных условиях. Однако важно собирать их в экологически чистых местах, чтобы избежать риска накопления токсинов.

Включение грибов в рацион поможет укрепить кости, повысить иммунитет и даже снизить вероятность развития некоторых заболеваний. Главное — правильно выбирать и готовить этот продукт.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.



