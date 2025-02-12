Духовка не нужна: как сделать вкусную пиццу на сковороде

3:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Что, если приготовить пиццу не в духовке, а на сковороде? Результат порадует: хрустящее тесто, сочная начинка и минимум времени на готовку!

Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца на сковороде

Знаем, что итальянцы этого не одобрят, но мы стремились сделать блюдо вкусным, простым и максимально быстрым.

Минимум усилий — максимум вкуса

Для теста нужны всего четыре ингредиента: мука, вода, разрыхлитель и оливковое масло. А вот начинка — на ваш вкус. Мы использовали классическое сочетание: шампиньоны, оливки, лук, томаты и моцареллу. Хотите экспериментов? Добавьте несколько сортов сыра, груши, ананасы или курицу со сладким перцем.

Как приготовить пиццу на сковороде

Ингредиенты:

Для теста:

220 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. оливкового масла (+ немного для жарки)

6-8 ст. л. воды

Для соуса:

200 г томатов пелати (или в собственном соку)

2 зубчика чеснока

1 ст. л. орегано

Для начинки:

100 г шампиньонов

50 г оливок

1\2 луковицы

2 томата

1 ч. л. орегано

150 г твердой моцареллы

Пошаговый процесс

Шаг 1. Готовим тесто и соус

Смешайте в чаше 220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. оливкового масла и 6-8 ст. л. воды. Вымесите тесто вручную или в кухонной машине с насадкой "крюк". Оставьте в холодильнике на 20 минут.

Тем временем приготовьте соус. Измельчите томаты, чеснок и орегано в блендере или фуд-процессоре до однородной консистенции.

Шаг 2. Подготавливаем начинку

Шампиньоны протрите салфеткой (не мойте, чтобы избежать лишней влаги) и мелко нарежьте. Оливки порежьте кольцами, лук — тонкими полукольцами, томаты — небольшими кусочками. Натрите моцареллу на терке.

Шаг 3. Раскатываем тесто

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг, равный диаметру вашей сковороды (около 22 см). Этого количества хватит на две небольшие пиццы.

Шаг 4. Жарим основу

Разогрейте сковороду, добавьте немного оливкового масла и обжаривайте тесто с одной стороны 4-5 минут на среднем огне.

Шаг 5. Добавляем соус и начинку

Снимите сковороду с огня, смажьте тесто томатным соусом, равномерно распределите начинку и посыпьте моцареллой.

Шаг 6. Финальная жарка

Поставьте сковороду обратно на средний огонь, накройте крышкой и готовьте 4-5 минут, пока сыр не расплавится. Следите, чтобы тесто не подгорело, при необходимости убавьте огонь.

Готово! Сочная, ароматная пицца на сковороде — отличный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно поужинать без лишних хлопот.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

