Духовка не нужна: как сделать вкусную пиццу на сковороде

Что, если приготовить пиццу не в духовке, а на сковороде? Результат порадует: хрустящее тесто, сочная начинка и минимум времени на готовку!
Знаем, что итальянцы этого не одобрят, но мы стремились сделать блюдо вкусным, простым и максимально быстрым.
Для теста нужны всего четыре ингредиента: мука, вода, разрыхлитель и оливковое масло. А вот начинка — на ваш вкус. Мы использовали классическое сочетание: шампиньоны, оливки, лук, томаты и моцареллу. Хотите экспериментов? Добавьте несколько сортов сыра, груши, ананасы или курицу со сладким перцем.
Смешайте в чаше 220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. оливкового масла и 6-8 ст. л. воды. Вымесите тесто вручную или в кухонной машине с насадкой "крюк". Оставьте в холодильнике на 20 минут.
Тем временем приготовьте соус. Измельчите томаты, чеснок и орегано в блендере или фуд-процессоре до однородной консистенции.
Шампиньоны протрите салфеткой (не мойте, чтобы избежать лишней влаги) и мелко нарежьте. Оливки порежьте кольцами, лук — тонкими полукольцами, томаты — небольшими кусочками. Натрите моцареллу на терке.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг, равный диаметру вашей сковороды (около 22 см). Этого количества хватит на две небольшие пиццы.
Разогрейте сковороду, добавьте немного оливкового масла и обжаривайте тесто с одной стороны 4-5 минут на среднем огне.
Снимите сковороду с огня, смажьте тесто томатным соусом, равномерно распределите начинку и посыпьте моцареллой.
Поставьте сковороду обратно на средний огонь, накройте крышкой и готовьте 4-5 минут, пока сыр не расплавится. Следите, чтобы тесто не подгорело, при необходимости убавьте огонь.
Готово! Сочная, ароматная пицца на сковороде — отличный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно поужинать без лишних хлопот.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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