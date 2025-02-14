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Суп не так прост, как кажется: когда он полезен, а когда вреден

1:25
Еда

В последнее время всё чаще говорят, что суп — не такое уж необходимое блюдо, и без него вполне можно обойтись. Однако эксперты не спешат с такими выводами. По мнению специалистов Роспотребнадзора, исключать суп из рациона — не лучшая идея.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Почему суп полезен

Мясные, рыбные, овощные и грибные супы не только насыщают, но и помогают поддерживать водно-солевой баланс, восполняют запасы микро- и макроэлементов. К примеру:
Куриный бульон богат витаминами группы В, А, Е, а также магнием, калием, железом, йодом, кальцием и белком. Именно поэтому его советуют пить при простуде.
Говяжий бульон (если он не слишком жирный) способствует укреплению сердца, сосудов и костной системы.
Овощные супы содержат клетчатку, которая необходима для нормального пищеварения. Однако, чтобы сохранить максимум пользы, овощи лучше варить не более 15 минут.

Когда суп может быть вредным

Не все первые блюда одинаково полезны. Некоторые супы из-за большого количества жира, соли или специй не приносят организму пользы. Именно поэтому важно следить за рецептурой и составом ингредиентов.

Если готовить суп правильно, он останется не просто привычным, но и полезным элементом рациона.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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