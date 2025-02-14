Суп не так прост, как кажется: когда он полезен, а когда вреден

В последнее время всё чаще говорят, что суп — не такое уж необходимое блюдо, и без него вполне можно обойтись. Однако эксперты не спешат с такими выводами. По мнению специалистов Роспотребнадзора, исключать суп из рациона — не лучшая идея.
Мясные, рыбные, овощные и грибные супы не только насыщают, но и помогают поддерживать водно-солевой баланс, восполняют запасы микро- и макроэлементов. К примеру:
— Куриный бульон богат витаминами группы В, А, Е, а также магнием, калием, железом, йодом, кальцием и белком. Именно поэтому его советуют пить при простуде.
— Говяжий бульон (если он не слишком жирный) способствует укреплению сердца, сосудов и костной системы.
— Овощные супы содержат клетчатку, которая необходима для нормального пищеварения. Однако, чтобы сохранить максимум пользы, овощи лучше варить не более 15 минут.
Не все первые блюда одинаково полезны. Некоторые супы из-за большого количества жира, соли или специй не приносят организму пользы. Именно поэтому важно следить за рецептурой и составом ингредиентов.
Если готовить суп правильно, он останется не просто привычным, но и полезным элементом рациона.
Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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