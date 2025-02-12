Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста

Пицца давно перестала быть исключительно итальянским блюдом — сегодня ее любят и готовят во всем мире. В каждой стране есть свои вариации: от классических рецептов до смелых современных интерпретаций. Но одно остается неизменным — основа пиццы, вкусное и правильное тесто.
Если вы хотите добиться идеального результата, стоит воспользоваться проверенным способом приготовления на основе сухих дрожжей. Такое тесто получается всегда воздушным, мягким и эластичным.
Влейте теплую воду (около 38°C) и добавьте оливковое масло. Начинайте замешивать тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Оно не должно липнуть к рукам.
Готовый ком теста накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-45 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
Поднявшееся тесто аккуратно обомните, выложите на присыпанный мукой стол и замесите еще раз до однородности. Разделите на порции и раскатайте тонкие лепешки.
Разложите начинку по вкусу, отправьте в разогретую до 180°C духовку и запекайте 5-7 минут.
Теперь у вас есть универсальное тесто, которое подойдет как для традиционной маргариты, так и для пиццы с необычными начинками. Приятного аппетита!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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