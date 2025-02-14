Как выбрать начинку для пиццы, чтобы она была не только вкусной, но и полезной

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это не всегда вредный фастфуд. При правильном выборе ингредиентов она может стать сбалансированным и полезным блюдом. Главное — учитывать состав теста, начинки и соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Как сделать пиццу полезной

— Выбирайте правильное тесто. Самый полезный вариант — цельнозерновое. Оно содержит больше клетчатки и витаминов, чем обычное белое тесто.

— Добавляйте белок. Отличный выбор — курица, индейка или морепродукты. Они помогут закрыть суточную норму белка без лишних жиров.

— Не забывайте про овощи. Лучшие варианты — томаты, шпинат, руккола, болгарский перец и грибы. Они добавят клетчатку, витамины и минералы.

— Выбирайте правильный соус. Врачи рекомендуют томатный соус без лишнего сахара и соли. Лучше всего готовить его дома.

— Контролируйте количество сыра. Он необходим для баланса жиров, но если добавить слишком много, пицца станет калорийной.

— Откажитесь от колбас и переработанного мяса. Такие ингредиенты содержат много соли, консервантов и насыщенных жиров, которые вредны для здоровья.

При таком подходе пицца превращается в полноценное и питательное блюдо, которое можно есть без угрызений совести. Главное — не переедать!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



