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Блины без яиц: секрет мягкого теста и румяной корочки

2:09
Еда

Оказывается, приготовить вкусные блины можно и без яиц! Они получаются нежными, эластичными и ничуть не уступают классическому варианту. Хотите узнать, как сделать их идеально тонкими и румяными? Читайте рецепт!

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Какие ингредиенты понадобятся

Чтобы замесить тесто, вам понадобятся самые простые продукты, которые найдутся в каждом доме. В качестве основы можно использовать сыворотку, газированную воду или даже кипяток. Такой рецепт подойдет тем, кто ценит экономные и быстрые в приготовлении блюда.

Вам понадобятся:

  • Жидкость (сыворотка, газированная вода или кипяток) — 500 мл
  • Мука — 250 г
  • Сахар — 40 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Соль — 5 г
  • Сода — 2 г

Как приготовить блины без яиц

1. Подготовка теста

Нагрейте выбранную жидкость до теплого состояния. Просейте муку в глубокую миску, добавьте к ней соду, соль и сахар. Перемешайте сухие ингредиенты.

2. Соединение компонентов

Постепенно вливайте теплую жидкость в муку, постоянно размешивая тесто, чтобы не образовались комки. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану. Оставьте на 20 минут для "отдыха".

3. Жарка блинов

Добавьте растительное масло в тесто и еще раз перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее маслом или кусочком сала. Влейте небольшое количество теста, равномерно распределите его по дну сковороды.

4. Обжаривание

Когда нижняя сторона блина подрумянится, аккуратно переверните его лопаткой и жарьте еще несколько секунд. Готовые блины складывайте стопкой, чтобы они оставались мягкими и теплыми.

Как подать

Готовые блины можно подать с любимыми добавками: вареньем, медом, свежими ягодами или сметаной. Они отлично сочетаются с солеными начинками, например, сыром или грибами.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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