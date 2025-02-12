Блины без яиц: секрет мягкого теста и румяной корочки

Оказывается, приготовить вкусные блины можно и без яиц! Они получаются нежными, эластичными и ничуть не уступают классическому варианту. Хотите узнать, как сделать их идеально тонкими и румяными? Читайте рецепт!
Чтобы замесить тесто, вам понадобятся самые простые продукты, которые найдутся в каждом доме. В качестве основы можно использовать сыворотку, газированную воду или даже кипяток. Такой рецепт подойдет тем, кто ценит экономные и быстрые в приготовлении блюда.
Нагрейте выбранную жидкость до теплого состояния. Просейте муку в глубокую миску, добавьте к ней соду, соль и сахар. Перемешайте сухие ингредиенты.
Постепенно вливайте теплую жидкость в муку, постоянно размешивая тесто, чтобы не образовались комки. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану. Оставьте на 20 минут для "отдыха".
Добавьте растительное масло в тесто и еще раз перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее маслом или кусочком сала. Влейте небольшое количество теста, равномерно распределите его по дну сковороды.
Когда нижняя сторона блина подрумянится, аккуратно переверните его лопаткой и жарьте еще несколько секунд. Готовые блины складывайте стопкой, чтобы они оставались мягкими и теплыми.
Готовые блины можно подать с любимыми добавками: вареньем, медом, свежими ягодами или сметаной. Они отлично сочетаются с солеными начинками, например, сыром или грибами.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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