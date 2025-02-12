Блины без молока: рецепт на минералке, который вас удивит

Привычные блины готовят на молоке, но есть отличная альтернатива — тесто на минеральной воде. Такой рецепт подойдет не только веганам и постящимся, но и тем, кто хочет попробовать что-то новое.
Газированная минеральная вода делает тесто особенно воздушным, а блины — тонкими и ажурными. Они получаются эластичными, хорошо сворачиваются и отлично подходят для различных начинок.
Блины на минералке идеально сочетаются с вареньем, медом, сгущенкой, джемом или несладкими начинками. Постный вариант (без яиц) отлично подходит для блинного торта.
Попробуйте этот лёгкий и вкусный рецепт на Масленицу 2025 и удивите своих близких!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.