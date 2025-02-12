Блины без молока: рецепт на минералке, который вас удивит

Привычные блины готовят на молоке, но есть отличная альтернатива — тесто на минеральной воде. Такой рецепт подойдет не только веганам и постящимся, но и тем, кто хочет попробовать что-то новое.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Чем хороши блины на минералке

Газированная минеральная вода делает тесто особенно воздушным, а блины — тонкими и ажурными. Они получаются эластичными, хорошо сворачиваются и отлично подходят для различных начинок.

Ингредиенты:

150 г муки

0,5 л газированной минеральной воды

3 яйца (для постного варианта можно не использовать)

5 ст. л. сахара

3 ст. л. растительного масла

1 пакетик ванильного сахара

щепотка соли

Как приготовить блины на минеральной воде

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до однородности. Добавьте газированную воду и тщательно перемешайте. Просейте муку и постепенно вводите её в жидкую смесь, постоянно размешивая. Главное правило — добавлять муку в жидкость, а не наоборот, чтобы избежать комочков. Наличие пузырьков на поверхности теста — хороший знак, который указывает на будущую ажурную текстуру блинов. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут для образования клейковины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывайте стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они стали мягче и эластичнее.

С чем подавать

Блины на минералке идеально сочетаются с вареньем, медом, сгущенкой, джемом или несладкими начинками. Постный вариант (без яиц) отлично подходит для блинного торта.

Попробуйте этот лёгкий и вкусный рецепт на Масленицу 2025 и удивите своих близких!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

