Овсяноблин без лишних калорий: легкий и сытный вариант для ПП

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы ищете полезный, сытный и простой в приготовлении завтрак? Тогда овсяноблин — ваш идеальный выбор! Это блюдо давно завоевало любовь приверженцев правильного питания благодаря своим полезным свойствам и универсальности.

Фото: openverse.org by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блины из овсянки

Почему стоит попробовать овсяноблин

Этот блинчик не только насыщает, но и приносит пользу организму:

Продлевает чувство сытости — белки и сложные углеводы помогают контролировать аппетит.

— белки и сложные углеводы помогают контролировать аппетит. Очищает организм — клетчатка улучшает работу кишечника.

— клетчатка улучшает работу кишечника. Подходит для ежедневного употребления — благодаря разнообразию начинок овсяноблин никогда не надоест!

Лучшие рецепты овсяноблина

Попробуйте эти проверенные варианты и найдите свой любимый!

Овсяноблин со шпинатом и тунцом

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.

овсянка или цельнозерновая мука — 50-60 г

шпинат — 60-70 г

крем-сыр — 15 г

тунец — 50 г

огурец — 60 г

соль, зелень — по вкусу

Приготовление:

Взбейте овсянку с яйцом и дайте смеси постоять 20-30 минут. Добавьте шпинат, зелень, соль и измельчите блендером. Обжарьте смесь на среднем огне под крышкой 7-8 минут. Готовый блинчик смажьте крем-сыром, добавьте тунец и нарезанный огурец.

Овсяноблин с курицей и помидорами

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 3 ст. л.

яйца — 2 шт.

кефир 1% — 50 мл

помидор — 50 г

твердый сыр — 20 г

куриное филе — 50 г

зелень, соль, специи — по вкусу

Приготовление:

Отварите куриное филе в подсоленной воде со специями (20-25 минут целиком, 10-15 минут кусочками). Смешайте овсянку, яйца, кефир, соль, зелень и оставьте на 10 минут. Натрите сыр, нарежьте курицу. Жарьте тесто на антипригарной сковороде 10 минут. Добавьте начинку (курица, помидор, сыр) и сложите блин пополам. Подержите еще минуту под крышкой — и готово!

В чем секрет популярности

Овсяноблин — это быстрый, сытный и полезный завтрак. Он содержит много клетчатки, подходит для любого сезона и легко адаптируется под вкусовые предпочтения. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни.

