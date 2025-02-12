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Овсяноблин без лишних калорий: легкий и сытный вариант для ПП

2:37
Еда

Вы ищете полезный, сытный и простой в приготовлении завтрак? Тогда овсяноблин — ваш идеальный выбор! Это блюдо давно завоевало любовь приверженцев правильного питания благодаря своим полезным свойствам и универсальности.

Блины из овсянки
Фото: openverse.org by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины из овсянки

Почему стоит попробовать овсяноблин

Этот блинчик не только насыщает, но и приносит пользу организму:

  • Продлевает чувство сытости — белки и сложные углеводы помогают контролировать аппетит.
  • Очищает организм — клетчатка улучшает работу кишечника.
  • Подходит для ежедневного употребления — благодаря разнообразию начинок овсяноблин никогда не надоест!

Лучшие рецепты овсяноблина

Попробуйте эти проверенные варианты и найдите свой любимый!

Овсяноблин со шпинатом и тунцом

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.
  • овсянка или цельнозерновая мука — 50-60 г
  • шпинат — 60-70 г
  • крем-сыр — 15 г
  • тунец — 50 г
  • огурец — 60 г
  • соль, зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Взбейте овсянку с яйцом и дайте смеси постоять 20-30 минут.
  2. Добавьте шпинат, зелень, соль и измельчите блендером.
  3. Обжарьте смесь на среднем огне под крышкой 7-8 минут.
  4. Готовый блинчик смажьте крем-сыром, добавьте тунец и нарезанный огурец.

Овсяноблин с курицей и помидорами

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 3 ст. л.
  • яйца — 2 шт.
  • кефир 1% — 50 мл
  • помидор — 50 г
  • твердый сыр — 20 г
  • куриное филе — 50 г
  • зелень, соль, специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде со специями (20-25 минут целиком, 10-15 минут кусочками).
  2. Смешайте овсянку, яйца, кефир, соль, зелень и оставьте на 10 минут.
  3. Натрите сыр, нарежьте курицу.
  4. Жарьте тесто на антипригарной сковороде 10 минут.
  5. Добавьте начинку (курица, помидор, сыр) и сложите блин пополам.
  6. Подержите еще минуту под крышкой — и готово!

В чем секрет популярности

Овсяноблин — это быстрый, сытный и полезный завтрак. Он содержит много клетчатки, подходит для любого сезона и легко адаптируется под вкусовые предпочтения. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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