Овсяноблин без лишних калорий: легкий и сытный вариант для ПП
2:37
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12.02.2025 04:05
Вы ищете полезный, сытный и простой в приготовлении завтрак? Тогда овсяноблин — ваш идеальный выбор! Это блюдо давно завоевало любовь приверженцев правильного питания благодаря своим полезным свойствам и универсальности.
Фото: openverse.org by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины из овсянки
Почему стоит попробовать овсяноблин
Этот блинчик не только насыщает, но и приносит пользу организму:
Продлевает чувство сытости — белки и сложные углеводы помогают контролировать аппетит.
Очищает организм — клетчатка улучшает работу кишечника.
Подходит для ежедневного употребления — благодаря разнообразию начинок овсяноблин никогда не надоест! Лучшие рецепты овсяноблина
Попробуйте эти проверенные варианты и найдите свой любимый!
Овсяноблин со шпинатом и тунцом
Ингредиенты:
яйцо — 1 шт.
овсянка или цельнозерновая мука — 50-60 г
шпинат — 60-70 г
крем-сыр — 15 г
тунец — 50 г
огурец — 60 г
соль, зелень — по вкусу
Приготовление:
Взбейте овсянку с яйцом и дайте смеси постоять 20-30 минут.
Добавьте шпинат, зелень, соль и измельчите блендером.
Обжарьте смесь на среднем огне под крышкой 7-8 минут.
Готовый блинчик смажьте крем-сыром, добавьте тунец и нарезанный огурец.
Овсяноблин с курицей и помидорами
Ингредиенты:
овсяные хлопья — 3 ст. л.
яйца — 2 шт.
кефир 1% — 50 мл
помидор — 50 г
твердый сыр — 20 г
куриное филе — 50 г
зелень, соль, специи — по вкусу
Приготовление:
Отварите куриное филе в подсоленной воде со специями (20-25 минут целиком, 10-15 минут кусочками).
Смешайте овсянку, яйца, кефир, соль, зелень и оставьте на 10 минут.
Натрите сыр, нарежьте курицу.
Жарьте тесто на антипригарной сковороде 10 минут.
Добавьте начинку (курица, помидор, сыр) и сложите блин пополам.
Подержите еще минуту под крышкой — и готово!
В чем секрет популярности
Овсяноблин — это быстрый, сытный и полезный завтрак. Он содержит много клетчатки, подходит для любого сезона и легко адаптируется под вкусовые предпочтения. Попробуйте и убедитесь сами!
Уточнения
праслав. Блины́ (от *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни.
Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру