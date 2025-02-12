Домашний майонез за 5 минут: забудьте о магазинном навсегда

Майонез — французский соус, который давно стал незаменимым в украинской кухне. Сегодня на полках магазинов можно найти десятки его вариантов, но если вы хотя бы раз попробуете приготовить майонез дома, то вряд ли захотите вернуться к покупному.
Домашний майонез не только вкуснее и полезнее, но и обходится дешевле.
Хотите, чтобы майонез приобрел оригинальный оттенок? Добавьте специи: паприку, чесночный порошок или немного свежемолотого черного перца. Экспериментируйте с вкусами, и ваш соус станет идеальным дополнением к любому блюду!
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.