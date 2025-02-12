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Домашний майонез за 5 минут: забудьте о магазинном навсегда

1:21
Еда

Майонез — французский соус, который давно стал незаменимым в украинской кухне. Сегодня на полках магазинов можно найти десятки его вариантов, но если вы хотя бы раз попробуете приготовить майонез дома, то вряд ли захотите вернуться к покупному.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез

Домашний майонез не только вкуснее и полезнее, но и обходится дешевле.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

  • 2 желтка
  • 125-150 мл подсолнечного масла
  • 10 г горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Щепотка соли

Пошаговый рецепт:

  1. Аккуратно отделите белки от желтков, переложите желтки в широкую миску и добавьте горчицу.
  2. Взбейте смесь венчиком до однородности.
  3. Влейте лимонный сок, всыпьте соль и снова тщательно перемешайте.
  4. Постепенно, тонкой струйкой, вливайте подсолнечное масло, не прекращая взбивать.
  5. Как только добавите последние 5 г масла, тщательно размешайте соус.

Советы по улучшению вкуса

Хотите, чтобы майонез приобрел оригинальный оттенок? Добавьте специи: паприку, чесночный порошок или немного свежемолотого черного перца. Экспериментируйте с вкусами, и ваш соус станет идеальным дополнением к любому блюду!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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