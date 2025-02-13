Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от привычных блюд и хотите попробовать что-то новое, то попробуйте приготовить крабовые палочки в хрустящем кляре с сыром. Это простое, но в то же время оригинальное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки в кляре

Ингредиенты:

Крабовые палочки (250 г)

Твердый сыр (100 г)

Куриные яйца (2 шт.)

Пшеничная мука (4 ст. л.)

Соль

Подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

В глубокую миску разбейте яйца. Добавьте щепотку соли и, по желанию, немного черного перца. Взбейте яйца венчиком до получения однородной массы. Постепенно подсыпая пшеничную муку, продолжайте взбивать яичную смесь до полного исчезновения комочков. Кляр должен быть однородным и достаточно густым. Натрите твердый сыр на мелкой терке и добавьте его в миску с кляром. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился по всей массе. Возьмите крабовые палочки и аккуратно обмакните каждую из них в сырный кляр, стараясь покрыть их как можно более обильно. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте крабовые палочки в кляре на сковороду и обжаривайте их с обеих сторон до появления золотистой корочки. Переворачивайте палочки лопаткой, чтобы они равномерно прожарились.

Готовые крабовые палочки в кляре с сыром подавайте горячими. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.



Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

