Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угрозы из космоса: как мы можем предотвратить катастрофу
Рубль на подъёме: что делать с валютой туристам
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф
Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались
Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты
Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес
Карандаш для губ: ваш незаменимый помощник для идеального и стойкого макияжа
Тайная угроза красоты: косметолог может стать источником ВИЧ

Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь

1:39
Еда

Если вы устали от привычных блюд и хотите попробовать что-то новое, то попробуйте приготовить крабовые палочки в хрустящем кляре с сыром. Это простое, но в то же время оригинальное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям.

Крабовые палочки в кляре
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки в кляре

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки (250 г)
  • Твердый сыр (100 г)
  • Куриные яйца (2 шт.)
  • Пшеничная мука (4 ст. л.)
  • Соль
  • Подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

  1. В глубокую миску разбейте яйца. Добавьте щепотку соли и, по желанию, немного черного перца. Взбейте яйца венчиком до получения однородной массы.
  2. Постепенно подсыпая пшеничную муку, продолжайте взбивать яичную смесь до полного исчезновения комочков. Кляр должен быть однородным и достаточно густым.
  3. Натрите твердый сыр на мелкой терке и добавьте его в миску с кляром. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился по всей массе.
  4. Возьмите крабовые палочки и аккуратно обмакните каждую из них в сырный кляр, стараясь покрыть их как можно более обильно.
  5. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте крабовые палочки в кляре на сковороду и обжаривайте их с обеих сторон до появления золотистой корочки. Переворачивайте палочки лопаткой, чтобы они равномерно прожарились.

Готовые крабовые палочки в кляре с сыром подавайте горячими. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд
Недвижимость
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд Аудио 
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Недвижимость
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства Аудио 
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Садоводство, цветоводство
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Последние материалы
Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь
Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф
Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались
Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты
Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес
Карандаш для губ: ваш незаменимый помощник для идеального и стойкого макияжа
Тайная угроза красоты: косметолог может стать источником ВИЧ
8 способов дать вторую жизнь старым шнуркам: экономно и креативно
Аптечка для рассады: основные средства для здорового роста
ТАСС: Военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.