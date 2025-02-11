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Йогурт умеет превращаться в творог? Да, если знать этот хитрый приём, который используют хозяйки

0:58
Еда

Домашний творог — это не только вкусно, но и гораздо полезнее магазинного. К тому же он готовится всего из одного продукта — натурального йогурта без добавок.

Творог
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творог

Из килограмма йогурта получается примерно полкилограмма нежного творога, который можно есть просто так или использовать в рецептах.

Что понадобится

  • 1 кг натурального йогурта
  • Кастрюля с толстым дном
  • Высокая кастрюля
  • Дуршлаг и марля

Как приготовить творог

  1. Вылейте йогурт в толстодонную кастрюлю и нагревайте на среднем огне.
  2. Ждите, пока появятся крупинки — это сигнал, что пора выключать огонь.
  3. Оставьте на 15 минут, чтобы отделилась сыворотка.
  4. Процедите через марлю или сито, избавляясь от лишней жидкости.
  5. Поставьте дуршлаг с творогом в высокую кастрюлю и накройте крышкой.
  6. Через 2 часа творог готов! Если планируете готовить сырники, оставьте на ночь.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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