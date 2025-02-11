Йогурт умеет превращаться в творог? Да, если знать этот хитрый приём, который используют хозяйки

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний творог — это не только вкусно, но и гораздо полезнее магазинного. К тому же он готовится всего из одного продукта — натурального йогурта без добавок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творог

Из килограмма йогурта получается примерно полкилограмма нежного творога, который можно есть просто так или использовать в рецептах.

Что понадобится

1 кг натурального йогурта

Кастрюля с толстым дном

Высокая кастрюля

Дуршлаг и марля

Как приготовить творог

Вылейте йогурт в толстодонную кастрюлю и нагревайте на среднем огне. Ждите, пока появятся крупинки — это сигнал, что пора выключать огонь. Оставьте на 15 минут, чтобы отделилась сыворотка. Процедите через марлю или сито, избавляясь от лишней жидкости. Поставьте дуршлаг с творогом в высокую кастрюлю и накройте крышкой. Через 2 часа творог готов! Если планируете готовить сырники, оставьте на ночь.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

