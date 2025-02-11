Йогурт умеет превращаться в творог? Да, если знать этот хитрый приём, который используют хозяйки

Домашний творог — это не только вкусно, но и гораздо полезнее магазинного. К тому же он готовится всего из одного продукта — натурального йогурта без добавок.
Из килограмма йогурта получается примерно полкилограмма нежного творога, который можно есть просто так или использовать в рецептах.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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