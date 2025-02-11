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Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем

1:34
Еда

Приготовить борщ так, чтобы он сохранил насыщенный красный оттенок, удаётся не всегда. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать его не только вкусным, но и красивым.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ
  1. Добавляйте больше свёклы. Чем её больше, тем интенсивнее цвет.
  2. Зажарку кладите в самом конце. Если свёкла варится долго, она теряет яркость.
  3. Добавьте кислый ингредиент. Лимонный сок или уксус помогут сохранить цвет насыщенным.

Рецепт идеального ярко-красного борща

Для приготовления вам понадобятся:

  • 500 г говядины на кости
  • 400 г капусты
  • 1-2 свёклы
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 картофелины
  • 1 ст. ложка 9%-ного уксуса
  • соль, перец, зелень, чеснок — по вкусу

Как приготовить борщ

  1. Отварите говядину с целой луковицей, после закипания варите на среднем огне.
  2. Достаньте мясо и лук, положите в бульон нарезанные картофель и капусту, варите 10 минут.
  3. Обжарьте натёртую свёклу и морковь на растительном масле 5-7 минут.
  4. Снимите мясо с кости, нарежьте кусочками, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, уксусом, солью и перцем. Варите ещё 10-15 минут.
  5. Добавьте чеснок и зелень, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Яркий, ароматный и насыщенный борщ готов!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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