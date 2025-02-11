Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить борщ так, чтобы он сохранил насыщенный красный оттенок, удаётся не всегда. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать его не только вкусным, но и красивым.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный борщ

Добавляйте больше свёклы. Чем её больше, тем интенсивнее цвет. Зажарку кладите в самом конце. Если свёкла варится долго, она теряет яркость. Добавьте кислый ингредиент. Лимонный сок или уксус помогут сохранить цвет насыщенным.

Рецепт идеального ярко-красного борща

Для приготовления вам понадобятся:

500 г говядины на кости

400 г капусты

1-2 свёклы

1 морковь

1 луковица

2 картофелины

1 ст. ложка 9%-ного уксуса

соль, перец, зелень, чеснок — по вкусу

Как приготовить борщ

Отварите говядину с целой луковицей, после закипания варите на среднем огне. Достаньте мясо и лук, положите в бульон нарезанные картофель и капусту, варите 10 минут. Обжарьте натёртую свёклу и морковь на растительном масле 5-7 минут. Снимите мясо с кости, нарежьте кусочками, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, уксусом, солью и перцем. Варите ещё 10-15 минут. Добавьте чеснок и зелень, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Яркий, ароматный и насыщенный борщ готов!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

