Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
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Приготовить борщ так, чтобы он сохранил насыщенный красный оттенок, удаётся не всегда. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать его не только вкусным, но и красивым.
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ
- Добавляйте больше свёклы. Чем её больше, тем интенсивнее цвет.
- Зажарку кладите в самом конце. Если свёкла варится долго, она теряет яркость.
- Добавьте кислый ингредиент. Лимонный сок или уксус помогут сохранить цвет насыщенным.
Рецепт идеального ярко-красного борща
Для приготовления вам понадобятся:
- 500 г говядины на кости
- 400 г капусты
- 1-2 свёклы
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 картофелины
- 1 ст. ложка 9%-ного уксуса
- соль, перец, зелень, чеснок — по вкусу
Как приготовить борщ
- Отварите говядину с целой луковицей, после закипания варите на среднем огне.
- Достаньте мясо и лук, положите в бульон нарезанные картофель и капусту, варите 10 минут.
- Обжарьте натёртую свёклу и морковь на растительном масле 5-7 минут.
- Снимите мясо с кости, нарежьте кусочками, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, уксусом, солью и перцем. Варите ещё 10-15 минут.
- Добавьте чеснок и зелень, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.
Яркий, ароматный и насыщенный борщ готов!
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.