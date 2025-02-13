Аппетитные круглые бутерброды с сельдью: лук и помидоры делают их очень сочными, а горчица — пикантными

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить своих гостей необычным блюдом, то эти бутерброды с сельдью — отличный выбор. Они идеально подойдут для пикника, вечеринки или просто для семейного ужина. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и убедитесь в этом сами!

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Ингредиенты:

Ржаной хлеб — 6 ломтиков

Филе солёной сельди — 240 г

Белый репчатый лук — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Зелёный лук — 8 перьев

Горчица — 2 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте ржаной хлеб ломтиками и вырежьте из них круглые заготовки с помощью формы или стакана. Смажьте каждый кусочек хлеба горчицей. Очистите белый лук и нарежьте его тонкими кольцами. Выложите кольца лука на хлеб. Помидоры нарежьте кружочками и разложите поверх лука. На каждый бутерброд положите по кусочку сельди. Украсьте бутерброды мелко нарезанным зелёным луком.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).



Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

