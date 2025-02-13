Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угрозы из космоса: как мы можем предотвратить катастрофу
Рубль на подъёме: что делать с валютой туристам
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь
Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф
Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались
Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты
Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес
Карандаш для губ: ваш незаменимый помощник для идеального и стойкого макияжа

Аппетитные круглые бутерброды с сельдью: лук и помидоры делают их очень сочными, а горчица — пикантными

1:01
Еда

Если вы хотите удивить своих гостей необычным блюдом, то эти бутерброды с сельдью — отличный выбор. Они идеально подойдут для пикника, вечеринки или просто для семейного ужина. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и убедитесь в этом сами!

Бутерброды с сельдью
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды с сельдью

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб — 6 ломтиков
  • Филе солёной сельди — 240 г
  • Белый репчатый лук — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Зелёный лук — 8 перьев
  • Горчица — 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте ржаной хлеб ломтиками и вырежьте из них круглые заготовки с помощью формы или стакана.
  2. Смажьте каждый кусочек хлеба горчицей.
  3. Очистите белый лук и нарежьте его тонкими кольцами. Выложите кольца лука на хлеб.
  4. Помидоры нарежьте кружочками и разложите поверх лука.
  5. На каждый бутерброд положите по кусочку сельди.
  6. Украсьте бутерброды мелко нарезанным зелёным луком.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут Аудио 
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали
Авто
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали Аудио 
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Последние материалы
Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь
Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф
Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались
Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты
Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес
Карандаш для губ: ваш незаменимый помощник для идеального и стойкого макияжа
Тайная угроза красоты: косметолог может стать источником ВИЧ
8 способов дать вторую жизнь старым шнуркам: экономно и креативно
Аптечка для рассады: основные средства для здорового роста
ТАСС: Военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.