Аппетитные круглые бутерброды с сельдью: лук и помидоры делают их очень сочными, а горчица — пикантными

Если вы хотите удивить своих гостей необычным блюдом, то эти бутерброды с сельдью — отличный выбор. Они идеально подойдут для пикника, вечеринки или просто для семейного ужина. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и убедитесь в этом сами!
Ингредиенты:
Приготовление:
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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