Как у бабушки — нежные и румяные блины, которые съедят все до последнего

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — это не просто блюдо, а целая традиция, которая объединяет семьи за завтраком или Масленицей. Но почему у одних они получаются тонкими, эластичными и румяными, а у других — рвутся, липнут к сковороде и выглядят неаппетитно? Секрет в правильном тесте и технике выпекания.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блины

Главные правила вкусных блинов

— Правильная мука. Используйте пшеничную муку высшего сорта, но если хотите более ажурные и легкие блины, добавьте немного кукурузной или рисовой муки.

— Жидкость в тесте. Классические блины готовят на молоке, но можно заменить его на кефир, сыворотку или даже минералку — это сделает тесто воздушнее.

— Яйца и масло. Яйца придают тесту эластичность, а растительное масло делает блины нежными и предотвращает их прилипание к сковороде.

— Сахар и соль. Важно не переборщить: слишком много сахара сделает блины жесткими, а соль подчеркнет вкус.

— Отдых теста. После замеса дайте тесту постоять 15–20 минут — это поможет клейковине раскрыться, и блины будут ровными и упругими.

Секреты выпекания

— Сковорода. Идеальный вариант — чугунная или с антипригарным покрытием, хорошо прогретая перед первым блином.

— Температура. Слишком горячая сковорода приведет к подгоранию, а недостаточно разогретая — к рваным блинам. Оптимально — средний огонь.

— Первый блин. Перед выпеканием смажьте сковороду тонким слоем масла и обязательно хорошо разогрейте, тогда блины не будут прилипать.

— Тонкий слой теста. Наливайте тесто небольшими порциями и быстро распределяйте по сковороде, наклоняя ее в разные стороны.

Следуя этим советам, у вас получатся идеальные блины — тонкие, нежные и с красивой румяной корочкой. Гости и семья точно оценят, и, возможно, попросят рецепт!

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



