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Как у бабушки — нежные и румяные блины, которые съедят все до последнего

2:02
Еда

Блины — это не просто блюдо, а целая традиция, которая объединяет семьи за завтраком или Масленицей. Но почему у одних они получаются тонкими, эластичными и румяными, а у других — рвутся, липнут к сковороде и выглядят неаппетитно? Секрет в правильном тесте и технике выпекания.

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Главные правила вкусных блинов

Правильная мука. Используйте пшеничную муку высшего сорта, но если хотите более ажурные и легкие блины, добавьте немного кукурузной или рисовой муки.
Жидкость в тесте. Классические блины готовят на молоке, но можно заменить его на кефир, сыворотку или даже минералку — это сделает тесто воздушнее.
Яйца и масло. Яйца придают тесту эластичность, а растительное масло делает блины нежными и предотвращает их прилипание к сковороде.
Сахар и соль. Важно не переборщить: слишком много сахара сделает блины жесткими, а соль подчеркнет вкус.
Отдых теста. После замеса дайте тесту постоять 15–20 минут — это поможет клейковине раскрыться, и блины будут ровными и упругими.

Секреты выпекания

Сковорода. Идеальный вариант — чугунная или с антипригарным покрытием, хорошо прогретая перед первым блином.
Температура. Слишком горячая сковорода приведет к подгоранию, а недостаточно разогретая — к рваным блинам. Оптимально — средний огонь.
Первый блин. Перед выпеканием смажьте сковороду тонким слоем масла и обязательно хорошо разогрейте, тогда блины не будут прилипать.
Тонкий слой теста. Наливайте тесто небольшими порциями и быстро распределяйте по сковороде, наклоняя ее в разные стороны.

Следуя этим советам, у вас получатся идеальные блины — тонкие, нежные и с красивой румяной корочкой. Гости и семья точно оценят, и, возможно, попросят рецепт!

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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