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Ароматные голубцы в томатном соусе: блюдо, которое насытит и согреет в холода

2:00
Еда

Голубцы — это традиционное блюдо, которое особенно популярно в Украине и Польше. Они представляют собой листья капусты, наполненные смесью из мяса и риса, и обычно подаются с томатным соусом. Это лёгкое блюдо, которое не только приятно на вкус, но и полезно для здоровья, особенно в холодное время года.

Голубцы в томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы в томатном соусе

Голубцы — это не только вкусно, но и полезно. Капуста содержит множество витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кишечника. Капуста — это настоящий кладезь витаминов и пробиотиков, которые необходимы для поддержания здоровья как взрослых, так и детей.

Для приготовления голубцов вам понадобятся:

  • 1 кочан капусты;
  • 500 г мясного фарша (лучше всего использовать смесь свинины и говядины);
  • 1 стакан риса;
  • 1 луковица;
  • 1 банка томатной пасты;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 лавровых листа;
  • соль, перец и тмин по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с подготовки капусты. Разрежьте кочан на отдельные листья и аккуратно снимите их. Если листья слишком твёрдые, можно прокипятить их в горячей воде, чтобы они стали мягче.
  2. Затем приготовьте начинку. Для этого смешайте мясной фарш с варёным рисом и жареным луком. Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.
  3. На каждый лист капусты положите немного начинки и сверните его в рулетик. Затем положите рулетики в кастрюлю, стараясь расположить их близко друг к другу.
  4. Для приготовления томатного соуса смешайте томатное пюре с небольшим количеством воды, добавьте соль, сахар и лавровый лист. Прокипятите соус в течение 5 минут и полейте им готовые рулетики.
  5. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и готовьте голубцы около часа, пока капуста не станет мягкой.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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