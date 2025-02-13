Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете рецепт вкусного и несложного десерта? Этот яблочный пирог - то, что нужно! На подготовку ингредиентов у вас уйдет всего 5 минут, а результат обязательно порадует вас и ваших близких. Мягкое и воздушное тесто в сочетании с сочными яблоками и ароматом корицы создадут уютную атмосферу для семейного чаепития.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шарлотка

Ингредиенты:

2 яйца;

100 г сахара;

100 мл молока;

200 г пшеничной муки;

10 г разрыхлителя;

4 яблока;

корица и сахар для посыпки.

Приготовление:

Подготовьте духовку: разогрейте её до 180 градусов. Нарежьте яблоки на дольки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите нарезанные яблоки в форму, посыпьте их сверху сахаром и корицей. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте молоко, после чего опять взбейте. Постепенно введите муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая массу — она должна стать однородной. Вылейте тесто в форму с яблоками. Выпекайте пирог около 20 минут, пока на нём не появится золотистая корочка. Готовый пирог аккуратно переложите на тарелку. Посыпьте выпечку сахарной пудрой.

Теперь у вас есть простой и быстрый рецепт ароматного яблочного пирога, который станет любимым десертом в вашем доме!

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

