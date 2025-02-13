Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В водах Средиземного моря обнаружены суперактивные частицы-призраки
Тайный инстинкт: почему ваш кот видит в вас добычу
Каковы пять столпов долголетия?
Ошибка многих овощеводов: как выбрать надёжные сорта томатов
Время летит: вот как замедлить его и проживать жизнь ярче
Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки
Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание
Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают
Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке

Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога

1:30
Еда

Ищете рецепт вкусного и несложного десерта? Этот яблочный пирог - то, что нужно! На подготовку ингредиентов у вас уйдет всего 5 минут, а результат обязательно порадует вас и ваших близких. Мягкое и воздушное тесто в сочетании с сочными яблоками и ароматом корицы создадут уютную атмосферу для семейного чаепития.

Шарлотка
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шарлотка

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 100 мл молока;
  • 200 г пшеничной муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 4 яблока;
  • корица и сахар для посыпки.

Приготовление:

  1. Подготовьте духовку: разогрейте её до 180 градусов.
  2. Нарежьте яблоки на дольки.
  3. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
  4. Выложите нарезанные яблоки в форму, посыпьте их сверху сахаром и корицей.
  5. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте молоко, после чего опять взбейте. Постепенно введите муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая массу — она должна стать однородной.
  6. Вылейте тесто в форму с яблоками. Выпекайте пирог около 20 минут, пока на нём не появится золотистая корочка.
  7. Готовый пирог аккуратно переложите на тарелку. Посыпьте выпечку сахарной пудрой.

Теперь у вас есть простой и быстрый рецепт ароматного яблочного пирога, который станет любимым десертом в вашем доме!

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Садоводство, цветоводство
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
Последние материалы
Каковы пять столпов долголетия?
Ошибка многих овощеводов: как выбрать надёжные сорта томатов
Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога
Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки
Время летит: вот как замедлить его и проживать жизнь ярче
Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание
Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают
Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке
Быть русским в этой стране — престижно
Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.