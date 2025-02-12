Салат с кальмарами и зелёным горошком: угощение, которое точно запомнится

Ищете идею для оригинального и простого блюда, чтобы удивить семью или друзей? Салат с кальмарами и зелёным горошком — идеальный выбор! Это лёгкое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое обязательно запомнится присутствующим.
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Салат с зелёным горошком
Ингредиенты:
Картофель: 3 шт.
Кальмары: 2 тушки
Консервированный зелёный горошек: 150 г
Зелёный лук: 3-4 пера
Укроп: небольшой пучок
Растительное масло: 3 ст. л.
Зернистая горчица: 1 ч. л.
Сахар: 0,5 ч. л.
Соль, чёрный молотый перец: по вкусу
Приготовление:
Очистите тушки кальмаров, затем опустите их в кипящую подсоленную воду и варите не более минуты, чтобы сохранить мягкость мяса. После варки сразу переложите кальмары в холодную воду, чтобы остудить. Затем нарежьте их тонкой соломкой.
Отварите картофель в мундире до готовности, затем очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Зелёный лук и укроп также мелко нарежьте.
В большой миске соедините нарезанные кальмары, картофель, зелёный горошек и зелень.
В отдельной ёмкости приготовьте заправку для салат: смешайте растительное масло, зернистую горчицу, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
Полейте салат готовой заправкой, перемешайте. Пусть салат настоится 15-20 минут, чтобы как следует пропитаться.
При подаче желательно, чтобы салат был тёплым или комнатной температуры — так вкус раскроется полностью. Это блюдо может быть закуской или основным угощением, которое обязательно понравится вашим гостям.
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.