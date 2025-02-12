Салат с кальмарами и зелёным горошком: угощение, которое точно запомнится

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идею для оригинального и простого блюда, чтобы удивить семью или друзей? Салат с кальмарами и зелёным горошком — идеальный выбор! Это лёгкое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое обязательно запомнится присутствующим.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с зелёным горошком

Ингредиенты:

Картофель: 3 шт.

Кальмары: 2 тушки

Консервированный зелёный горошек: 150 г

Зелёный лук: 3-4 пера

Укроп: небольшой пучок

Растительное масло: 3 ст. л.

Зернистая горчица: 1 ч. л.

Сахар: 0,5 ч. л.

Соль, чёрный молотый перец: по вкусу

Приготовление:

Очистите тушки кальмаров, затем опустите их в кипящую подсоленную воду и варите не более минуты, чтобы сохранить мягкость мяса. После варки сразу переложите кальмары в холодную воду, чтобы остудить. Затем нарежьте их тонкой соломкой. Отварите картофель в мундире до готовности, затем очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Зелёный лук и укроп также мелко нарежьте. В большой миске соедините нарезанные кальмары, картофель, зелёный горошек и зелень. В отдельной ёмкости приготовьте заправку для салат: смешайте растительное масло, зернистую горчицу, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Полейте салат готовой заправкой, перемешайте. Пусть салат настоится 15-20 минут, чтобы как следует пропитаться.

При подаче желательно, чтобы салат был тёплым или комнатной температуры — так вкус раскроется полностью. Это блюдо может быть закуской или основным угощением, которое обязательно понравится вашим гостям.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.



Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.



