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Салат с кальмарами и зелёным горошком: угощение, которое точно запомнится

1:52
Еда

Ищете идею для оригинального и простого блюда, чтобы удивить семью или друзей? Салат с кальмарами и зелёным горошком — идеальный выбор! Это лёгкое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое обязательно запомнится присутствующим.

Салат с зелёным горошком
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с зелёным горошком

Ингредиенты:

  • Картофель: 3 шт.
  • Кальмары: 2 тушки
  • Консервированный зелёный горошек: 150 г
  • Зелёный лук: 3-4 пера
  • Укроп: небольшой пучок
  • Растительное масло: 3 ст. л.
  • Зернистая горчица: 1 ч. л.
  • Сахар: 0,5 ч. л.
  • Соль, чёрный молотый перец: по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите тушки кальмаров, затем опустите их в кипящую подсоленную воду и варите не более минуты, чтобы сохранить мягкость мяса. После варки сразу переложите кальмары в холодную воду, чтобы остудить. Затем нарежьте их тонкой соломкой.
  2. Отварите картофель в мундире до готовности, затем очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Зелёный лук и укроп также мелко нарежьте.
  3. В большой миске соедините нарезанные кальмары, картофель, зелёный горошек и зелень.
  4. В отдельной ёмкости приготовьте заправку для салат: смешайте растительное масло, зернистую горчицу, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
  5. Полейте салат готовой заправкой, перемешайте. Пусть салат настоится 15-20 минут, чтобы как следует пропитаться.

При подаче желательно, чтобы салат был тёплым или комнатной температуры — так вкус раскроется полностью. Это блюдо может быть закуской или основным угощением, которое обязательно понравится вашим гостям.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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