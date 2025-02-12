Натуральная творожная масса вообще без хлопот: как получить её из замороженного кефира

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Замораживание кефира на сутки — это простой и эффективный способ получить универсальный ингредиент, который станет основой для многих кулинарных шедевров. В результате этого процесса вы получите нежную творожную массу, которая может быть как самостоятельным блюдом, так и прекрасной основой для других рецептов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Как заморозить кефир:

Положите упаковку кефира в морозилку на 24 часа. Через сутки аккуратно разрежьте упаковку по краю. Переложите замороженный кефир в сито или дуршлаг, под которым поставьте миску.

Во время размораживания кефир расслоится на две фракции: сыворотку (жидкую часть) и творожную массу (густую часть).

Сыворотка стечёт в ёмкость. Её можно использовать для приготовления теста, блинов и других блюд.

Творожную массу необходимо дополнительно отжать, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем можно добавить по вкусу соль, сахар или специи.

Из 500 мл кефира получается около 200 граммов готовой творожной массы.

Способы использования творожной массы:

Творожная масса из кефира — это поистине универсальный продукт, который можно добавлять в самые разнообразные блюда. Вот несколько примеров:

Намазка для бутербродов. Смешайте творожную массу с мелко нарубленной зеленью и подавайте с солёной рыбой, свежими овощами или хлебом.

Смешайте творожную массу с мелко нарубленной зеленью и подавайте с солёной рыбой, свежими овощами или хлебом. Начинка для выпечки. Используйте творожную массу как начинку для блинов, пирогов, сырников и других кондитерских изделий.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

