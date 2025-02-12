Сливочный крем без хлопот: просто смешайте сгущёнку с двумя ингредиентами

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический крем из сгущённого молока и сливочного масла стал настоящей кулинарной иконой, завоевав популярность благодаря своему насыщенному и сладкому вкусу. С развитием кулинарных технологий появились новые рецепты, которые сделали десерты более лёгкими и изысканными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain десерт в стакане

Сегодня существует множество вариаций кремов, но есть один, который выделяется своей простотой и универсальностью. Этот крем обладает нежной текстурой и лёгким сладковатым вкусом, что делает его идеальной базой для тортов и пирожных.

Ингредиенты:

Сгущённое молоко (обычное или варёное) — 200 мл

Сливочный творожный сыр — 500 г

Сахарная пудра — 70 г

Приготовление:

Перед началом приготовления охладите творожный сыр. Это важный шаг для достижения идеальной текстуры. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения однородной кремообразной массы. Постепенно введите сгущённое молоко, продолжая взбивать на средней скорости. Через несколько минут крем станет пышным и воздушным, напоминая лёгкое облако.

Этот крем отличается бархатистой текстурой и мягким вкусом, без характерной для творога кислинки. В отличие от традиционных сливок, которые требуют длительного взбивания, этот крем готовится за считанные минуты. Он прекрасно подходит для прослойки тортов, украшения капкейков и пирожных. Благодаря густой консистенции его легко использовать для создания ровных слоёв, а его вкус гармонично сочетается с любыми десертами.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.



Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



