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Сливочный крем без хлопот: просто смешайте сгущёнку с двумя ингредиентами

1:43
Еда

Классический крем из сгущённого молока и сливочного масла стал настоящей кулинарной иконой, завоевав популярность благодаря своему насыщенному и сладкому вкусу. С развитием кулинарных технологий появились новые рецепты, которые сделали десерты более лёгкими и изысканными.

десерт в стакане
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
десерт в стакане

Сегодня существует множество вариаций кремов, но есть один, который выделяется своей простотой и универсальностью. Этот крем обладает нежной текстурой и лёгким сладковатым вкусом, что делает его идеальной базой для тортов и пирожных.

Ингредиенты:

  • Сгущённое молоко (обычное или варёное) — 200 мл
  • Сливочный творожный сыр — 500 г
  • Сахарная пудра — 70 г

Приготовление:

  1. Перед началом приготовления охладите творожный сыр. Это важный шаг для достижения идеальной текстуры.
  2. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения однородной кремообразной массы.
  3. Постепенно введите сгущённое молоко, продолжая взбивать на средней скорости.
  4. Через несколько минут крем станет пышным и воздушным, напоминая лёгкое облако.

Этот крем отличается бархатистой текстурой и мягким вкусом, без характерной для творога кислинки. В отличие от традиционных сливок, которые требуют длительного взбивания, этот крем готовится за считанные минуты. Он прекрасно подходит для прослойки тортов, украшения капкейков и пирожных. Благодаря густой консистенции его легко использовать для создания ровных слоёв, а его вкус гармонично сочетается с любыми десертами.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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