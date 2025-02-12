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Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром

1:13
Еда

Если вы любите картофель и хотите приготовить его особенным образом, этот рецепт станет отличным решением. Он не только прост в исполнении, но и позволяет приготовить сразу много порций, если это требуется.

Картофель, запечённый с беконом
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель, запечённый с беконом

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин среднего размера
  • 200 г бекона
  • 100 г твердого сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • 4 ст. л. растительного масла
  • Соль, специи по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель и нарежьте его поперек на ломтики, не дорезая до конца, чтобы получились своеобразные кармашки.
  2. Измельчите чеснок и смешайте его с растительным маслом, солью и любимыми специями.
  3. Нарежьте бекон небольшими кусочками, а сыр натрите на терке.
  4. В каждый разрез на картофеле поместите кусочек бекона.
  5. Смажьте картофель смесью из чеснока, масла и специй.
  6. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 60 минут.
  7. После этого посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 7 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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