Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите картофель и хотите приготовить его особенным образом, этот рецепт станет отличным решением. Он не только прост в исполнении, но и позволяет приготовить сразу много порций, если это требуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель, запечённый с беконом

Ингредиенты:

6-8 картофелин среднего размера

200 г бекона

100 г твердого сыра

1 зубчик чеснока

4 ст. л. растительного масла

Соль, специи по вкусу

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель и нарежьте его поперек на ломтики, не дорезая до конца, чтобы получились своеобразные кармашки. Измельчите чеснок и смешайте его с растительным маслом, солью и любимыми специями. Нарежьте бекон небольшими кусочками, а сыр натрите на терке. В каждый разрез на картофеле поместите кусочек бекона. Смажьте картофель смесью из чеснока, масла и специй. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 60 минут. После этого посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 7 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

