Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром

Если вы любите картофель и хотите приготовить его особенным образом, этот рецепт станет отличным решением. Он не только прост в исполнении, но и позволяет приготовить сразу много порций, если это требуется.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
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Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.