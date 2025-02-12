Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ключи от машины пропали? Не спешите разбивать стекло — вот что делать, чтобы не испортить автомобиль
Чемпион Больших шлемов объяснил, почему травмы Джоковича выглядят неубедительно
Одиночество и когнитивный спад: что говорят учёные
Когда и как обрезать ежевику: секреты богатого урожая
Посадка пионов весной: рассказываем как лучше всего это делать
Невидимая кухня: новый тренд для ценителей минимализма
Грудь Бьянки Цензори захватила тренды: женщины массово просят сделать так же
Овсяноблин без лишних калорий: легкий и сытный вариант для ПП
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом

Кекс по-французски: нежная текстура и минимум ингредиентов

1:34
Еда

Магазинные кексы нередко содержат искусственные добавки и консерванты, что делает их не самым полезным выбором. Гораздо приятнее и безопаснее готовить домашнюю выпечку, ведь вы точно знаете, из чего она состоит. Одним из таких простых рецептов является французский кекс — он имеет нежную текстуру и приятный вкус, несмотря на минимум ингредиентов.

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Главная особенность рецепта: продукты измеряем частями

Особенность этого кекса — способ измерения ингредиентов. Вместо точных граммов используются части, что значительно упрощает процесс приготовления. Всё, что нужно, — это соблюдать пропорции.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 1 часть
  • Куриное яйцо — 1 часть
  • Пшеничная мука — 1 часть
  • Сахар — 1 часть
  • Ванилин — по вкусу

Каждый из этих компонентов нужно взять в одинаковом количестве. Для точного соблюдения пропорций используйте кухонные весы.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином до пышной массы. Это придаст тесту лёгкость и воздушность.
  2. Добавьте размягчённое сливочное масло, чтобы структура теста стала однородной.
  3. Постепенно введите муку, тщательно перемешивая массу до получения гладкого теста.
  4. Переложите тесто в смазанную маслом форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте кекс 35-40 минут, пока он не подрумянится и не поднимется.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
Эти ошибки губят рассаду ещё на стадии выращивания: делимся с вами
В Калининграде обнаружили мужчину, который лежал посреди трассы
Кальяны станут вне закона? В России нашли новую угрозу здоровью граждан
Не можете запустить двигатель? Эта кнопка вернёт вашу машину к жизни
Владимир Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Ваш букет вянет слишком быстро: исправьте эти ошибки
Если наступит ядерная зима, эти существа окажутся в благоприятных условиях
Россияне удивили выбором: эта пицца внезапно обошла даже "Маргариту" — теперь её заказывают чаще всего
Как в фильме ужасов — россиянка рассказала о своём отдыхе на Кубе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.