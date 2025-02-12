Кекс по-французски: нежная текстура и минимум ингредиентов

Магазинные кексы нередко содержат искусственные добавки и консерванты, что делает их не самым полезным выбором. Гораздо приятнее и безопаснее готовить домашнюю выпечку, ведь вы точно знаете, из чего она состоит. Одним из таких простых рецептов является французский кекс — он имеет нежную текстуру и приятный вкус, несмотря на минимум ингредиентов.
Главная особенность рецепта: продукты измеряем частями
Особенность этого кекса — способ измерения ингредиентов. Вместо точных граммов используются части, что значительно упрощает процесс приготовления. Всё, что нужно, — это соблюдать пропорции.
Ингредиенты:
Каждый из этих компонентов нужно взять в одинаковом количестве. Для точного соблюдения пропорций используйте кухонные весы.
Приготовление
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.