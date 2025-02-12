Кекс по-французски: нежная текстура и минимум ингредиентов

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинные кексы нередко содержат искусственные добавки и консерванты, что делает их не самым полезным выбором. Гораздо приятнее и безопаснее готовить домашнюю выпечку, ведь вы точно знаете, из чего она состоит. Одним из таких простых рецептов является французский кекс — он имеет нежную текстуру и приятный вкус, несмотря на минимум ингредиентов.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Главная особенность рецепта: продукты измеряем частями

Особенность этого кекса — способ измерения ингредиентов. Вместо точных граммов используются части, что значительно упрощает процесс приготовления. Всё, что нужно, — это соблюдать пропорции.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 1 часть

Куриное яйцо — 1 часть

Пшеничная мука — 1 часть

Сахар — 1 часть

Ванилин — по вкусу

Каждый из этих компонентов нужно взять в одинаковом количестве. Для точного соблюдения пропорций используйте кухонные весы.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и ванилином до пышной массы. Это придаст тесту лёгкость и воздушность. Добавьте размягчённое сливочное масло, чтобы структура теста стала однородной. Постепенно введите муку, тщательно перемешивая массу до получения гладкого теста. Переложите тесто в смазанную маслом форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте кекс 35-40 минут, пока он не подрумянится и не поднимется.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

