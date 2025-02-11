Сырники, которые покорят ваше сердце: лучшие рекомендации от шеф-повара

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция, которая находит отклик у людей всех возрастов. Они не только вкусные, но и полезные, так как содержат много белка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Однако приготовление сырников может быть непростым делом: они могут стать слишком плотными, подгореть или просто развалиться во время жарки. Шеф-повар из Уфы, Валерий Стрыльников, поделился с порталом news 102 своими секретами, которые помогут приготовить идеальные сырники.

Основные ингредиенты для идеальных сырников:

500 г творога.

2 столовые ложки сахара.

2 яйца.

2 столовые ложки муки.

1 столовая ложка манной крупы.

Щепотка соли.

1 пакетик ванильного сахара.

Горсть изюма.

Цедра половины лимона.

Масло для жарки.

Процесс приготовления:

В глубокой миске тщательно разотрите творог вилкой до однородности. Добавьте сахар, ванильный сахар и цедру лимона для аромата. Вбейте яйца в творожную массу, добавьте соль, манную крупу и изюм. Тщательно перемешайте все компоненты. Накройте миску пленкой или крышкой и оставьте на 25 минут. За это время манная крупа впитает влагу. Посыпьте рабочую поверхность мукой. Выложите на нее творожную массу, сформируйте колбаску и нарежьте ее на равные кусочки. Обваляйте каждый кусочек в муке. Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масла. Обжаривайте сырники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. После переворачивания накройте сковороду крышкой. Это позволит сырникам равномерно прогреться изнутри.

Готовые сырники можно подавать с сахарной пудрой, медом, джемом или сметаной. Выбор зависит от ваших предпочтений!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

