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Любой салат станет в разы вкуснее: выбираем правильную заправку

1:44
Еда

Существует огромное разнообразие заправок для салатов, которые можно купить или приготовить самостоятельно, и порой бывает сложно выбрать подходящую. Хотя эксперименты и импровизация приветствуются, существуют общие рекомендации относительно того, какие заправки лучше всего сочетаются с определенными ингредиентами. 

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Вкусовые профили

Выбирайте заправку исходя из ваших предпочтений в плане вкуса. Если вам нравятся яркие, свежие нотки, обратите внимание на заправки с добавлением цитрусов, таких как лимон или апельсин. Если вы предпочитаете более сложные и пикантные вкусы, остановитесь на вариантах с травами и специями.

Кислые и сливочные заправки

Обратите внимание на баланс кислоты и кремовости. Заправки с уксусом или цитрусовым соком придают салату свежую кислинку.

Подбор ингредиентов

Учтите состав вашего салата. Легкие заправки подойдут для листовых зеленых салатов и свежих овощей. Сливочные заправки будут гармоничны с белковыми продуктами, такими как курица или сыр.

Сладкие и острые нотки

Определитесь, хотите ли вы добавить сладких или острых акцентов. Бальзамические заправки придают сладость, а медово-горчичная заправка предлагает интересное сочетание сладкого и острого.

Контроль калорийности

Если вы следите за калориями, отдавайте предпочтение легким заправкам на основе масел и уксуса, которые обычно содержат меньше калорий, чем сливочные аналоги. Обязательно читайте этикетки продуктов, чтобы контролировать потребление калорий.

Уточнения

Винегретная заправка французская заправка, соус винегрет (фр. vinaigrette, sauce vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — салатная заправка, основными ингредиентами которой являются уксус и растительное масло.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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