Маринуем курицу в этом соусе — и салат превращается в гастрономическое путешествие в Индию

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот тёплый салат носит название "Вкус Индии" благодаря уникальным ингредиентам, которые должны присутствовать в этом блюде. Особое внимание стоит уделить маринованию курицы в специальной смеси.

Фото: freepik by timolina салат с курицей и авокадо

Список основных ингредиентов для этого салата выглядит следующим образом: 2 куриные грудки, 1 авокадо, 200 г помидоров черри, 1 лук-шалот, 6 листьев салата, полпучка кинзы и щепотка соли.

Для заправки потребуется 2 ст. л. натурального йогурта, сок половины лайма и немного кинзы. Для маринада нужно будет использовать 2 ст. л. йогурта, такое же количество растительного масла, 0,5 ч. л. специй тандури и 2 щепотки соли.

Куриную грудку следует промыть и нарезать небольшими кусочками. В миске смешайте натуральный йогурт, специю тандури, растительное масло и соль. После этого добавьте куриное мясо и дайте ему замариноваться на 40 минут.

Тем временем нарежьте лук-шалот перьями и обдайте его кипящей водой. Авокадо очистите и нарежьте на кусочки, сбрызните соком лайма. Помидоры черри разрежьте пополам, а листья салата и кинзу поломайте руками.

Следующим шагом обжарьте замаринованные кусочки курицы на сковороде до золотистой корочки, охладите и добавьте в салат. Заправьте салат смесью йогурта, лайма и кинзы. Ваше блюдо готово.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae). Кориандр используется как пряность в кулинарии и для придания приятного аромата в парфюмерии, косметике, мыловарении.

