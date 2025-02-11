Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров сообщил о возвращении на сцену после длительного перерыва: прошёл целый год
Россиянам раскрыли места для бюджетного отдыха в майские праздники
Уехавший в США Бурковский начал продавать курсы по системе Станиславского: заработает миллионы
Режиссёр фильма о Пушкине раскрыл, почему не хотел брать Борисова на главную роль
20 минут — и ароматные хачапури уже на столе: самый ленивый рецепт
Первые шаги в силовом тренинге: как правильно выстроить тренировочный процесс
Семейный туризм набирает популярность в России
BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний
Вакансии с высокой оплатой: кого ищут работодатели

Нежные куриные тефтели в сырном соусе — готовим пасту-гнёзда, от которых невозможно оторваться

1:51
Еда

Сегодня мы поделимся пошаговым рецептом приготовления вкусных спагетти с тефтельками в сливочном соусе. Это блюдо не только радует глаз, но и подарит незабываемые гастрономические ощущения. Мы рассмотрим все необходимые ингредиенты и простые шаги, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне. 

гнёзда из пасты с тефтелями
Фото: freepik
гнёзда из пасты с тефтелями

Основные ингредиенты на трёх персон

  •  Спагетти — ⅗ упаковки 

Для соуса:  

  •  Сливки 10% — 120 мл 
  •  Плавленый сыр Hochland "Сливочный"— 60 г 
  •  Сушёный орегано — по вкусу 

Для тефтелей:  

  •  Куриный фарш — 300 г 
  •  Репчатый лук — ⅗ шт. 
  •  Куриное яйцо — ⅗ шт. 
  •  Чеснок — 1 ⅘ зубчика 
  •  Соль — по вкусу 
  •  Перец — по вкусу 

Шаги приготовления

Шаг 1: Подготовьте указанные ингредиенты для рецепта.

Шаг 2: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета, затем дайте остыть.

Шаг 3: В сотейнике или на водяной бане смешайте сливки и плавленый сыр Hochland "Сливочный", добавьте сушеный орегано и нагревайте до полного растворения сыра.

Шаг 4: Доведите воду до кипения, посолите и добавьте спагетти. Варите в течение 7-11 минут (в соответствии с инструкцией на упаковке).

Шаг 5: В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, обжаренный лук и специи.

Шаг 6: Сформируйте небольшие тефтельки вручную.

Шаг 7: Возьмите форму для запекания, выложите "гнёзда" из готовой пасты, положите в каждое тефтельки и полейте их сливочным соусом.

Шаг 8: Поместите в духовку и запекайте при температуре 180°C примерно 15 минут.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Модель Перминова объяснила округлившийся живот после слухов о долгожданной помолвке
Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей
Хотите, чтобы ваша собака покорила судей на выставке? Эти ошибки могут всё испортить
Стало известно, зачем лоси сбрасывают рога
Эксперты рассказали, страдают ли животные от смены часовых поясов
Главные цвета весенних свитеров: что будет в моде в новом сезоне?
Лимон на подоконнике? Да! Выращиваем цитрус дома легко и просто
Брать, чтобы потом продать с выгодой: кроссоверы с минимальной потерей стоимости
Ирина Пегова впервые за много лет вышла в свет с дочерью от Дмитрия Орлова
Масштабные протесты идут в Кривом Роге, надежда у криворожцев только на Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.