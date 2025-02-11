Нежные куриные тефтели в сырном соусе — готовим пасту-гнёзда, от которых невозможно оторваться

Сегодня мы поделимся пошаговым рецептом приготовления вкусных спагетти с тефтельками в сливочном соусе. Это блюдо не только радует глаз, но и подарит незабываемые гастрономические ощущения. Мы рассмотрим все необходимые ингредиенты и простые шаги, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.
Для соуса:
Для тефтелей:
Шаг 1: Подготовьте указанные ингредиенты для рецепта.
Шаг 2: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета, затем дайте остыть.
Шаг 3: В сотейнике или на водяной бане смешайте сливки и плавленый сыр Hochland "Сливочный", добавьте сушеный орегано и нагревайте до полного растворения сыра.
Шаг 4: Доведите воду до кипения, посолите и добавьте спагетти. Варите в течение 7-11 минут (в соответствии с инструкцией на упаковке).
Шаг 5: В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, обжаренный лук и специи.
Шаг 6: Сформируйте небольшие тефтельки вручную.
Шаг 7: Возьмите форму для запекания, выложите "гнёзда" из готовой пасты, положите в каждое тефтельки и полейте их сливочным соусом.
Шаг 8: Поместите в духовку и запекайте при температуре 180°C примерно 15 минут.
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.
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