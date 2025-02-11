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Хрустящий, сочный и питательный: салат с тунцом и кукурузой, который покорит вас с первой ложки

1:45
Еда

Салат с тунцом и кукурузой — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Сочетание нежного тунца, сладкой кукурузы и свежих овощей делает его идеальным выбором для легкого обеда или ужина.

Консервированный тунец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Консервированный тунец

Ингредиенты

  • 1 банка консервированного тунца в собственном соку
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 свежих огурца
  • 3 куриных яйца
  • 1 небольшая красная луковица
  • Пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
  • Соль и перец по вкусу
  • Майонез или натуральный йогурт для заправки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: отварите яйца вкрутую, затем остудите их и нарежьте небольшими кубиками. Огурцы вымойте и нарежьте полукружиями или кубиками по желанию. Красный лук очистите и мелко нашинкуйте.

  2. Смешивание компонентов: в глубокой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, лук, консервированную кукурузу (предварительно слив жидкость) и разломанный на небольшие кусочки тунец.

  3. Добавление зелени: мелко порубите свежую зелень и добавьте в салат.

  4. Заправка: посолите и поперчите по вкусу, затем заправьте майонезом или натуральным йогуртом, тщательно перемешивая все ингредиенты.

  5. Подача: подавайте салат сразу после приготовления или дайте ему немного настояться в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Этот салат можно разнообразить, добавив такие ингредиенты, как свежие помидоры, сладкий перец или листья салата. Для более диетического варианта используйте йогурт вместо майонеза и выбирайте тунца в собственном соку.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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