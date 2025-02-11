Зимой организму нужны витамины: вкусное рагу из кабачков поможет их восполнить

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе блюдо, которое не только радует своим вкусом, но и готовится из доступных ингредиентов всего за полчаса. Речь идёт о рагу из кабачков и моркови — лёгком, полезном и низкокалорийном угощении, которое можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Ингредиенты

Кабачок — 1 небольшой

Морковь — 1-2 штуки

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2-3 зубчика

Томатная паста — 1 столовая ложка

Растительное масло — 2 столовые ложки

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

Нарежьте лук и морковь произвольными кусочками.

Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом до мягкости.

Добавление томатной пасты и специй

Добавьте к обжаренным овощам измельчённый чеснок, томатную пасту, соль и выбранные специи (например, паприку, кориандр, тимьян, майоран, чёрный перец).

Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.

Добавление кабачков

Нарежьте кабачок кубиками среднего размера и добавьте к овощам.

Если кожура кабачка мягкая, её можно не снимать.

Тушение

Влейте около 100 мл воды, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне до желаемой мягкости кабачков.

Подача

Подавайте рагу горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Советы

Используйте молодые кабачки и морковь для более нежного вкуса.

Экспериментируйте с добавлением других овощей, таких как болгарский перец или помидоры, чтобы разнообразить блюдо.

Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.

Это рагу из кабачков и моркови станет отличным дополнением к вашему повседневному меню, радуя простотой приготовления и насыщенным вкусом.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

