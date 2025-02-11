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Зимой организму нужны витамины: вкусное рагу из кабачков поможет их восполнить

2:00
Еда

Представьте себе блюдо, которое не только радует своим вкусом, но и готовится из доступных ингредиентов всего за полчаса. Речь идёт о рагу из кабачков и моркови — лёгком, полезном и низкокалорийном угощении, которое можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 небольшой
  • Морковь — 1-2 штуки
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Томатная паста — 1 столовая ложка
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

  • Нарежьте лук и морковь произвольными кусочками.
  • Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом до мягкости.

Добавление томатной пасты и специй

  • Добавьте к обжаренным овощам измельчённый чеснок, томатную пасту, соль и выбранные специи (например, паприку, кориандр, тимьян, майоран, чёрный перец).
  • Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.

Добавление кабачков

  • Нарежьте кабачок кубиками среднего размера и добавьте к овощам.
  • Если кожура кабачка мягкая, её можно не снимать.

Тушение

  • Влейте около 100 мл воды, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне до желаемой мягкости кабачков.

Подача

  • Подавайте рагу горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Советы

  • Используйте молодые кабачки и морковь для более нежного вкуса.
  • Экспериментируйте с добавлением других овощей, таких как болгарский перец или помидоры, чтобы разнообразить блюдо.
  • Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.

Это рагу из кабачков и моркови станет отличным дополнением к вашему повседневному меню, радуя простотой приготовления и насыщенным вкусом.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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