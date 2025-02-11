Зимой организму нужны витамины: вкусное рагу из кабачков поможет их восполнить

Представьте себе блюдо, которое не только радует своим вкусом, но и готовится из доступных ингредиентов всего за полчаса. Речь идёт о рагу из кабачков и моркови — лёгком, полезном и низкокалорийном угощении, которое можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу
Ингредиенты
Кабачок — 1 небольшой
Морковь — 1-2 штуки
Лук репчатый — 1 штука
Чеснок — 2-3 зубчика
Томатная паста — 1 столовая ложка
Растительное масло — 2 столовые ложки
Соль и специи — по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовка овощей
Нарежьте лук и морковь произвольными кусочками.
Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом до мягкости.
Добавление томатной пасты и специй
Добавьте к обжаренным овощам измельчённый чеснок, томатную пасту, соль и выбранные специи (например, паприку, кориандр, тимьян, майоран, чёрный перец).
Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.
Добавление кабачков
Нарежьте кабачок кубиками среднего размера и добавьте к овощам.
Если кожура кабачка мягкая, её можно не снимать.
Тушение
Влейте около 100 мл воды, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне до желаемой мягкости кабачков.
Подача
Подавайте рагу горячим, украсив свежей зеленью по желанию.
Советы
Используйте молодые кабачки и морковь для более нежного вкуса.
Экспериментируйте с добавлением других овощей, таких как болгарский перец или помидоры, чтобы разнообразить блюдо.
Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или птице.
Это рагу из кабачков и моркови станет отличным дополнением к вашему повседневному меню, радуя простотой приготовления и насыщенным вкусом.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.