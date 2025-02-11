20 минут — и ароматные хачапури уже на столе: самый ленивый рецепт

Представьте себе: всего 20 минут — и на вашем столе ароматные, сытные и невероятно вкусные ленивые хачапури с сыром. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит своё время и любит побаловать себя домашней выпечкой.
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури
Ингредиенты:
Кефир — 200 мл
Яйцо — 1 шт.
Мука — 100 г
Сыр (любой хорошо плавящийся) — 150 г
Соль — 1 ч. л. без горки
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Растительное масло — для жарки
Пошаговое приготовление
Подготовка теста
В глубокой миске взбейте яйцо с солью.
Добавьте кефир и перемешайте до однородности.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в яично-кефирную смесь, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.
Добавление сыра
Натрите сыр на крупной тёрке.
Добавьте тёртый сыр в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы он равномерно распределился.
Жарка
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством растительного масла.
Вылейте тесто на сковороду, разровняйте поверхность лопаткой, придавая форму лепёшки.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне около 10 минут, пока верхний слой не схватится.
Аккуратно переверните хачапури с помощью лопатки или тарелки и обжаривайте с другой стороны ещё 7-10 минут до золотистой корочки.
Подача
Готовую лепёшку переложите на тарелку, разрежьте на порционные кусочки и подавайте горячей.
Советы
Если используемый вами сыр достаточно солёный, уменьшите количество соли в тесте.
Для разнообразия вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанную зелень или специи по вашему предпочтению.
Подавайте хачапури с соусом на основе сметаны или натурального йогурта, а также со свежими овощами.
Этот рецепт ленивых хачапури — идеальное решение для быстрого завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить их, и они непременно станут частым гостем на вашем столе.
Уточнения
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.