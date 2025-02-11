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20 минут — и ароматные хачапури уже на столе: самый ленивый рецепт

2:14
Еда

Представьте себе: всего 20 минут — и на вашем столе ароматные, сытные и невероятно вкусные ленивые хачапури с сыром. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит своё время и любит побаловать себя домашней выпечкой.

Хачапури
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Ингредиенты:

  • Кефир — 200 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 100 г
  • Сыр (любой хорошо плавящийся) — 150 г
  • Соль — 1 ч. л. без горки
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Растительное масло — для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка теста

  • В глубокой миске взбейте яйцо с солью.
  • Добавьте кефир и перемешайте до однородности.
  • Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в яично-кефирную смесь, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.

Добавление сыра

  • Натрите сыр на крупной тёрке.
  • Добавьте тёртый сыр в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы он равномерно распределился.

Жарка

  • Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством растительного масла.
  • Вылейте тесто на сковороду, разровняйте поверхность лопаткой, придавая форму лепёшки.
  • Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне около 10 минут, пока верхний слой не схватится.
  • Аккуратно переверните хачапури с помощью лопатки или тарелки и обжаривайте с другой стороны ещё 7-10 минут до золотистой корочки.

Подача

  • Готовую лепёшку переложите на тарелку, разрежьте на порционные кусочки и подавайте горячей.

Советы

  • Если используемый вами сыр достаточно солёный, уменьшите количество соли в тесте.
  • Для разнообразия вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанную зелень или специи по вашему предпочтению.
  • Подавайте хачапури с соусом на основе сметаны или натурального йогурта, а также со свежими овощами.

Этот рецепт ленивых хачапури — идеальное решение для быстрого завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить их, и они непременно станут частым гостем на вашем столе.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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