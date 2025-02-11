20 минут — и ароматные хачапури уже на столе: самый ленивый рецепт

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе: всего 20 минут — и на вашем столе ароматные, сытные и невероятно вкусные ленивые хачапури с сыром. Этот простой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит своё время и любит побаловать себя домашней выпечкой.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Ингредиенты:

Кефир — 200 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100 г

Сыр (любой хорошо плавящийся) — 150 г

Соль — 1 ч. л. без горки

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Растительное масло — для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка теста

В глубокой миске взбейте яйцо с солью.

Добавьте кефир и перемешайте до однородности.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в яично-кефирную смесь, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.

Добавление сыра

Натрите сыр на крупной тёрке.

Добавьте тёртый сыр в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы он равномерно распределился.

Жарка

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством растительного масла.

Вылейте тесто на сковороду, разровняйте поверхность лопаткой, придавая форму лепёшки.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне около 10 минут, пока верхний слой не схватится.

Аккуратно переверните хачапури с помощью лопатки или тарелки и обжаривайте с другой стороны ещё 7-10 минут до золотистой корочки.

Подача

Готовую лепёшку переложите на тарелку, разрежьте на порционные кусочки и подавайте горячей.

Советы

Если используемый вами сыр достаточно солёный, уменьшите количество соли в тесте.

Для разнообразия вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанную зелень или специи по вашему предпочтению.

Подавайте хачапури с соусом на основе сметаны или натурального йогурта, а также со свежими овощами.

Этот рецепт ленивых хачапури — идеальное решение для быстрого завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить их, и они непременно станут частым гостем на вашем столе.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

