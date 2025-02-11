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Итальянцы бы плакали от счастья: готовим салат из макарон за 20 минут

2:15
Еда

Ищете способ быстро и вкусно перекусить? Приготовьте итальянский салат с макаронами и ветчиной — сытное и ароматное блюдо, которое не оставит вас равнодушным.

Паста, макароны
Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста, макароны

Ингредиенты

  • Макароны (лучше формы "бантики" или "спиральки") — 150 г
  • Ветчина — 150 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 10-12 шт.
  • Консервированная кукуруза — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез или натуральный йогурт — 3-4 ст. л.
  • Оливковое масло — 1-2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente, согласно инструкции на упаковке. После варки промойте их холодной водой и сбрызните оливковым маслом, чтобы они не слиплись.

Подготовьте остальные ингредиенты:

  • Ветчину нарежьте тонкой соломкой.
  • Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками.
  • Помидоры черри разрежьте пополам.
  • Сыр натрите на крупной тёрке.

Смешайте все компоненты в большой миске: макароны, ветчину, болгарский перец, помидоры черри, кукурузу и тёртый сыр.

Заправьте салат майонезом или натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Подавайте салат охлаждённым, украсив свежей зеленью по желанию.

Советы по приготовлению

  • Для придания салату более средиземноморского вкуса можно добавить маслины или оливки, а также свежий базилик.

  • Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, используйте смесь оливкового масла и лимонного сока вместо майонеза.

  • Салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи, что делает его удобным вариантом для пикников или обедов на работе.

Этот итальянский салат с макаронами и ветчиной — идеальное сочетание простоты приготовления и насыщенного вкуса. Попробуйте его приготовить, и он обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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