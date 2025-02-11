Итальянцы бы плакали от счастья: готовим салат из макарон за 20 минут

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете способ быстро и вкусно перекусить? Приготовьте итальянский салат с макаронами и ветчиной — сытное и ароматное блюдо, которое не оставит вас равнодушным.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Ингредиенты

Макароны (лучше формы "бантики" или "спиральки") — 150 г

Ветчина — 150 г

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры черри — 10-12 шт.

Консервированная кукуруза — 150 г

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез или натуральный йогурт — 3-4 ст. л.

Оливковое масло — 1-2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente, согласно инструкции на упаковке. После варки промойте их холодной водой и сбрызните оливковым маслом, чтобы они не слиплись.

Подготовьте остальные ингредиенты:

Ветчину нарежьте тонкой соломкой.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками.

Помидоры черри разрежьте пополам.

Сыр натрите на крупной тёрке.

Смешайте все компоненты в большой миске: макароны, ветчину, болгарский перец, помидоры черри, кукурузу и тёртый сыр.

Заправьте салат майонезом или натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Подавайте салат охлаждённым, украсив свежей зеленью по желанию.

Советы по приготовлению

Для придания салату более средиземноморского вкуса можно добавить маслины или оливки, а также свежий базилик.

Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, используйте смесь оливкового масла и лимонного сока вместо майонеза.

Салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи, что делает его удобным вариантом для пикников или обедов на работе.

Этот итальянский салат с макаронами и ветчиной — идеальное сочетание простоты приготовления и насыщенного вкуса. Попробуйте его приготовить, и он обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

