Итальянцы бы плакали от счастья: готовим салат из макарон за 20 минут

Ищете способ быстро и вкусно перекусить? Приготовьте итальянский салат с макаронами и ветчиной — сытное и ароматное блюдо, которое не оставит вас равнодушным.
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente, согласно инструкции на упаковке. После варки промойте их холодной водой и сбрызните оливковым маслом, чтобы они не слиплись.
Подготовьте остальные ингредиенты:
Смешайте все компоненты в большой миске: макароны, ветчину, болгарский перец, помидоры черри, кукурузу и тёртый сыр.
Заправьте салат майонезом или натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Подавайте салат охлаждённым, украсив свежей зеленью по желанию.
Для придания салату более средиземноморского вкуса можно добавить маслины или оливки, а также свежий базилик.
Если вы предпочитаете более лёгкую заправку, используйте смесь оливкового масла и лимонного сока вместо майонеза.
Салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи, что делает его удобным вариантом для пикников или обедов на работе.
Этот итальянский салат с макаронами и ветчиной — идеальное сочетание простоты приготовления и насыщенного вкуса. Попробуйте его приготовить, и он обязательно станет одним из ваших любимых блюд.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.