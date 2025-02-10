Сладость от природы вас удивит! Рецепт пудинга без добавления сахара

Если вы сладкоежка, но хотите сократить потребление сахара, этот рецепт для вас! Вкусный десерт удивит вас своей природной сладостью. А сахар добавлять туда и не потребуется!
Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пудинг
Обычно десерты без сахара любят спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты.
Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food. ru Сергей Кузнецов рассказал, как приготовить финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом.
Ингредиенты:
Для теста вам понадобятся:
свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;
гречневая мука — 150 г;
миндальная мука — 300 г;
сырой натуральный какао-порошок — 30 г;
семена ванили (или ванильная эссенция) — 2-3 г;
пищевая сода — ½ ч. л.;
кокосовое масло — 230 г;
тёмный шоколад без сахара — 150 г;
яйца — 6 шт.;
пахта — 300 мл.
Для ванильно-кокосового соуса:
кокосовое молоко — 800 мл;
свежие финики меджул — 200 г;
семена ванили — 2-6 г.
Как готовить?
Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом.
Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами, пишет "Чемпионат".
Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте.
Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой.
Уточнения
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).