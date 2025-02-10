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Сладость от природы вас удивит! Рецепт пудинга без добавления сахара

2:07
Еда

Если вы сладкоежка, но хотите сократить потребление сахара, этот рецепт для вас! Вкусный десерт удивит вас своей природной сладостью. А сахар добавлять туда и не потребуется!

пудинг
Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пудинг

Обычно десерты без сахара любят спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты.

Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food. ru Сергей Кузнецов рассказал, как приготовить финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом.

Ингредиенты:

Для теста вам понадобятся:

  • свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;
  • гречневая мука — 150 г;
  • миндальная мука — 300 г;
  • сырой натуральный какао-порошок — 30 г;
  • семена ванили (или ванильная эссенция) — 2-3 г;
  • пищевая сода — &frac12 ч. л.;
  • кокосовое масло — 230 г;
  • тёмный шоколад без сахара — 150 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • пахта — 300 мл.

Для ванильно-кокосового соуса:

  • кокосовое молоко — 800 мл;
  • свежие финики меджул — 200 г;
  • семена ванили — 2-6 г.

Как готовить?

  1. Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом.
  2. Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами, пишет "Чемпионат".
  3. Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте.
  4. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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