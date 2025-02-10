Сладость от природы вас удивит! Рецепт пудинга без добавления сахара

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы сладкоежка, но хотите сократить потребление сахара, этот рецепт для вас! Вкусный десерт удивит вас своей природной сладостью. А сахар добавлять туда и не потребуется!

Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пудинг

Обычно десерты без сахара любят спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты.

Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food. ru Сергей Кузнецов рассказал, как приготовить финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом.

Ингредиенты:

Для теста вам понадобятся:

свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;

гречневая мука — 150 г;

миндальная мука — 300 г;

сырой натуральный какао-порошок — 30 г;

семена ванили (или ванильная эссенция) — 2-3 г;

пищевая сода — ½ ч. л.;

кокосовое масло — 230 г;

тёмный шоколад без сахара — 150 г;

яйца — 6 шт.;

пахта — 300 мл.

Для ванильно-кокосового соуса:

кокосовое молоко — 800 мл;

свежие финики меджул — 200 г;

семена ванили — 2-6 г.

Как готовить?

Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом. Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами, пишет "Чемпионат". Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



