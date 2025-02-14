Восточный десерт, который можно есть без вреда — секрет правильной халвы

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Халва — это одна из самых популярных восточных сладостей, приготовленная из орехов или семечек с добавлением сахара и карамели. Многие считают, что раз в составе только растительные ингредиенты, значит, этот десерт полезен. Но действительно ли можно есть халву каждый день без вреда для здоровья?

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Чем полезна халва

Если сравнивать халву с другими сладостями, она действительно выигрывает по содержанию полезных веществ. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik отметила, что в халве содержатся:

Ненасыщенные жирные кислоты (омега-6 и омега-9), которые полезны для сердца и сосудов.

Витамины Е и группы В, поддерживающие кожу, иммунитет и нервную систему.

Калий и магний, укрепляющие мышцы и сердце.

Кроме того, халва — это источник растительного белка, который особенно ценят вегетарианцы.

Кому халва противопоказана

Несмотря на пользу, диетолог предупреждает: этот десерт не для всех. Его лучше исключить при:

Сахарном диабете — из-за высокого содержания сахара.

Аллергии на орехи или семечки.

Ожирении — халва очень калорийна, в 100 г содержится около 500 ккал.

Заболеваниях желудочно-кишечного тракта — особенно при гастрите и панкреатите, так как халва содержит много жиров и сахара.

Можно ли есть халву каждый день

Если у вас нет противопоказаний, халву можно включать в рацион, но в умеренных количествах. Врач рекомендует не более нескольких маленьких кусочков в день и только после еды, чтобы избежать скачков сахара в крови.

"Положите буквально несколько крупинок на язык и рассасывайте — в таком количестве никакого вреда не будет", — советует специалист.

Уточнения

Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.



